【逆天奇案】陳展鵬感激太太為家庭付出　自覺幸運遇上單文柔：多謝她揀了我　

▲ 陳展鵬感激太太單文柔為家庭作出犧牲。

睽違3年的「煎Pan」陳展鵬終於再有新劇《逆天奇案》推出，而且播出以來口碑及收視皆理想。而兩年前榮升人父的陳展鵬，亦由Coolman變為一位暖男爸爸，更是不折不扣的愛妻號。

太太單文柔（Phoebe）現在當全職媽媽專心湊囡，接受TOPick專訪的陳展鵬表示曾擔心太太壓力大導致產後抑鬱：「心靈的陪伴及扶持是最重要，要令她明白湊小朋友沒法完美。」

很懂得欣賞太太努力的陳展鵬稱，感激單文柔為家庭的付出：「她令我安心出外打拼，見到女兒成長得很好，是她花了很多心機。」

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▲ （陳家瑩攝）

保持最佳狀態

於近日播映的劇集《逆天奇案》裡，陳展鵬飾演O記調查組幹探「森sir」，當中要應付打鬥及槍戰場口。近年展鵬被派演的角色都不乏動作場口，包括《城寨英雄」及《唐人街》等。

故他近年靠打拳及節食保持弗爆身型：「身手一定要保持靈活，因為那些動作又翻又踢又跳，正如練拳的人，身型也不會過份大隻，所以會做些鍛鍊速度及內肌的動作，舉一些比較輕的啞令。」

當了爸爸的他看來更要努力保持狀態：「疫情初時給了自己藉口，真的變了『爸爸身型』，其中一張相是我抱著女兒，見到自己肚腩大了，又沒梳頭，感覺有點恐佈，開始慢慢做回運動、節食及做facial。」

▲ 於劇集《逆天奇案》裡演一名O記探員。

妻女令陳展鵬改變

長達3年沒主演的劇集出街，陳展鵬靠社交平台分享生活日常保持與粉絲溝通。但原來婚前的展鵬甚抗拒用社交媒體，太太單文柔卻令他改觀。

自言屬舊派的他笑言：「覺得自己影相發帖感覺很怪，起初也不太習慣。但覺得要嘗試一下，因為社交媒體已普及，所以買部相機來學影相，Phoebe是90後，對她而言是慣常事。之後跟她學習影相和分享生活照，漸漸覺得幾有趣，而網民的反應又不錯，原來大家是喜歡看藝人真實的一面。」

婚後的陳展鵬比前開朗，妻女令他改變不少：「以前的我很悶蛋，除工作外，不知道可說甚麼，個人不太有趣。反而婚後多了不少話題，這年代大家不介意分享家庭日常，探討如何做一個好老公，不再像以前那年代，覺得『少說話多做事』就是好。」

▲ 2018年陳展鵬跟單文柔結婚。（取自instagram）

貼心好丈夫尊重太太

在劇裡展鵬飾演的「森sir」以工作為重，跟未婚妻（林夏薇飾）相處時欠缺浪漫。現實中的展鵬也不會營造浪漫驚喜，但在生活日常裡會表現貼心一面。

外表粗獷的他實際細心，太太的喜好都暗暗記在心中：「例如逛街時記起她想試的蛋糕店，然後會說：『你上星期說過，不如一起去吃』，是很隨意的。覺得自己是男人的浪漫，並非刻意去營造。」

展鵬續說：「太刻意會令我亂成一團，之前要思考好多事情，譬如去年生日送了甚麼，今次送甚麼好呢？買哪一束花？預早鋪排會反令自己緊張。」

太太單文柔喜愛作新嘗試，而展鵬並非大男人一名，也會作出配合：「家裡裝潢的配搭由她去決定，但也曾經『出事』，之後就由我善後，我建議用回些較實用的傢俱，總之她喜歡試新東西，我是沒所謂。」

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全職媽媽唔易做

現年31歲的單文柔在2018年與陳展鵬結婚後，便專心在家照顧女兒「小豬比」。

陳展鵬知道全職媽媽不易做，坦言心靈上陪伴很重要，亦要調節太太湊B的心態。

自言「佛系」的他說：「覺得沒事情是完美或最好，但Phoebe想著如何做個好媽咪，著緊餵母乳及分配時間湊女。我會跟她說餵少一小時或半小時真的沒問題，可能我佛系一點吧，你愈要求完美，只會壓力愈大，所以此段期間她的壓力很大，她想做到最好，但怎會有最好？要接受不夠完美。」

陳展鵬續稱：「經常跟她說，我們結婚或生小孩時也未有疫症，所以要懂得去感恩，才不會盲目地追求完美。就是這些心靈上的慰藉，要時刻提醒她一兩句，讓她慢慢去理解明白。」

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其實當日單文柔陀B時已很緊張，所以陳展鵬曾擔心太太患產前抑鬱。為方便照料，他特意搬到外母家附近居住，坦言單文柔曾陷抑鬱邊緣。

陳展鵬回憶說：「某天收工返家已零晨二時，打開門見她不停哭，哭著說母乳量不夠，怕囡囡吃不飽。見她個人愈來愈沉和情緒很差，擔心是否有抑鬱。我跟她說：『你不要再沉下去，別多想，有我在』我可以幫忙餵奶，慢慢她才沒有事。」

▲ （陳家瑩攝）

感恩遇上單文柔

單文柔在大學時修讀時裝設計，婚後選擇做「背後的女人」當全職媽媽，愛妻號展鵬謂這是一種犧牲。

他感激說：「這3年間她放棄自己的夢想及想做的事，全副心機投放家庭上，犧牲跟朋友共聚的時間。所以現在女兒已經兩歲，最需要媽媽照顧的階段已過，加上有親人可幫忙照顧，我會叫她可做自己喜歡的事，反而是她不太想放手。」

一位賢內可讓男人專心出外打拼，現在的陳展鵬更是深深明白：「以前我不會明白，一個男人踏出家門時很安心的感覺是甚麼，而她令我很安心，見到女兒成長得很好，是她花很多心機，由不懂湊BB至漸漸學懂，其實是件很累的事。」

展鵬坦言早年於愛情路上經歷多次分離，已對緣份不再強求，感恩遇上單文柔一起組織幸福家庭：「某段時間我曾想放棄，不再主動追女生，多一份惰性，若不是她出現的話，可能我依然過著很dry的生活，覺得人生階段裡有她的出現是很開心，多謝她揀了我。」鐵漢柔情的陳展鵬說。

記者：游艾維

同場加映：林珊珊林子善專訪