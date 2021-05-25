【嚴控生育】非常外母禁生仔代買保險套　戇男被監控失私隱崩潰找小三

▲ 一名台男娶了千金妻，外母規定2年不准成孕，更代買Condom嚴控性愛次數。

夫妻結婚不只是2人的事，牽涉到兩方家庭，時有聽聞有外母/奶奶過份介入，影響夫妻關係。有名台男娶了企業千金為娶，本以為夫憑妻貴平步青雲，可是同住外母規矩多多，更干涉夫妻的性愛次數，令台男失性趣而找小三，終致離婚收場。

普通上班族娶大企業千金

綜合台灣傳媒報道，資深媒體人戴志揚日前在台灣訪談節目上《震震有詞》擔任嘉賓，當日節目的主題提到奶奶或外母有時是婚變導火線，婆媳關係是世紀難題外，不少女婿跟外母也出現很多摩擦。戴志揚分享一個案例，一名普通上班族娶到大企業的千金，其老婆負責打理家族生意。一開始女方家人很大方，不介意男方沒家底，並表示男方在婚禮不需要出錢，只要做足面子，花10幾萬台幣設置香檳塔就可，台男花錢完成並開心將女方娶回家。

婚後，該台男入住了女方家，跟外母同住，外母就開始展示「控制狂」本性。外母怕女婿年輕血氣方剛，令女兒太操勞，同時以女兒還年輕為由，不想她太早懷孕成為媽媽，希望她繼續幫手打理家族生意，向女婿提出「怕把她用壞了，可以做但是不可以懷孕」。

外母嚴控夫妻行房

外母嚴格規定夫妻行房次數，她負責購買保險套，定時會點算保險套數量，而用完的保險套都要留下來，讓她檢查，以了解他們發生性行為的次數會否太過頻繁等。此外，外母規定2人睡覺不能鎖門，以便隨時入內檢查，嚴控他們，涉及侵犯私隱的程度。

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台男慢慢對老婆失去性趣，加上妻子忙工作打理家族業務，他受不了而出軌找小三。某次他趁著家裡沒人，直接把小三帶回家纏綿，他當時沒有自購保險套，情急之下用了外母準備的公家保險套，心想之後買新的去填補回數量就可。

怎料，人夫不及外母手快，他來不及補回，結果外母當日發現數量少了，心存疑問去看大門的閉路電視，發現女婿帶了一名陌生的女子回家出軌，雙方家人鬧翻，最終夫妻離婚收場。

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責任編輯：王明芳