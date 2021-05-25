【新手爸媽】大頭蝦新手爸媽產後出院太興奮　初生B慘被留在醫院「獨守空房」

▲ 大頭蝦新手爸媽產後出院太興奮，初生B慘被留在醫院「獨守空房」。

每一位孩子都是父母的愛情結晶，迎接一個新生命是值得開心的事，但有年輕父母習慣過二人世界，對於多出一個孩子感到不適應。內地一對新手父母在產後回家，卻完全忘記初生B，並將他留在醫院的病床上，讓BB「獨守空房」。大頭蝦父母的行徑嚇得醫院護士以為棄養。

綜合內地媒體報道，事發在今年1月5日，剛成為新手爸爸的張偉興奮地到醫院接妻子出院。出院前，張偉陪著太太完成一系列的檢查，迅速地辦理出院手續，拿著行李扶著太太離開醫院回家。

回到家，太太在熟悉的環境休息時，張偉突然收到醫院的電話，護士狠罵，

你們是不是忘了什麼東西？寶寶都不要了嗎？

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BB被遺留在病床上「獨守空房」

這對新手爸媽才頓時驚覺，自己兩手空空。張偉立刻趕到醫院，一推開病房大門，看見BB孤零零地躺在病床上，可憐地大哭，仿佛在向爸媽控訴，

我果然是撿回來的，你們出院竟然把我忘記了。

習慣二人世界 暫不適應多一名BB

爸爸張偉事後解釋，指每次陪太太到醫院檢查，習慣與太太回家，「一直習慣二人世界，一時間未適應多了一個BB。」不少親友及網民得悉後，嘲笑爸爸「有老婆萬事足」及「爸媽是真愛！BB純屬意外」。

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責任編輯︰王明芳