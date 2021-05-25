  • 29°C
香港時間 : 2021525日 (週二) 14:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新手爸媽】大頭蝦新手爸媽產後出院太興奮　初生B慘被留在醫院「獨守空房」

育兒經 13:50 2021/05/25

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

大頭蝦新手爸媽產後出院太興奮，初生B慘被留在醫院「獨守空房」。

每一位孩子都是父母的愛情結晶，迎接一個新生命是值得開心的事，但有年輕父母習慣過二人世界，對於多出一個孩子感到不適應。內地一對新手父母在產後回家，卻完全忘記初生B，並將他留在醫院的病床上，讓BB「獨守空房」。大頭蝦父母的行徑嚇得醫院護士以為棄養。

綜合內地媒體報道，事發在今年1月5日，剛成為新手爸爸的張偉興奮地到醫院接妻子出院。出院前，張偉陪著太太完成一系列的檢查，迅速地辦理出院手續，拿著行李扶著太太離開醫院回家。

回到家，太太在熟悉的環境休息時，張偉突然收到醫院的電話，護士狠罵，

你們是不是忘了什麼東西？寶寶都不要了嗎？

    點擊圖片放大
    +3
    +2

BB被遺留在病床上「獨守空房」

這對新手爸媽才頓時驚覺，自己兩手空空。張偉立刻趕到醫院，一推開病房大門，看見BB孤零零地躺在病床上，可憐地大哭，仿佛在向爸媽控訴，

我果然是撿回來的，你們出院竟然把我忘記了。

習慣二人世界 暫不適應多一名BB

爸爸張偉事後解釋，指每次陪太太到醫院檢查，習慣與太太回家，「一直習慣二人世界，一時間未適應多了一個BB。」不少親友及網民得悉後，嘲笑爸爸「有老婆萬事足」及「爸媽是真愛！BB純屬意外」。

同場加映：計劃生第二胎與女兒結伴成長 黃澤鋒操fit自己：想見到女兒結婚生子

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳

相關文章

【新手爸媽】不滿兒上網課恰眼瞓質疑講大話　張達倫感內疚︰我不會做嚴父
18:14 2021/03/23
【新手爸媽】不滿兒上網課恰眼瞓質疑講大話　張達倫感內疚︰我不會做嚴父
【新手爸媽】計劃生第二胎與女兒結伴成長 黃澤鋒操fit自己：想見到女兒結婚生子
16:54 2020/12/16
【新手爸媽】計劃生第二胎與女兒結伴成長 黃澤鋒操fit自己：想見到女兒結婚生子
【新手爸媽】操fit自己想活到90歲陪女兒長大　黃澤鋒不怕有代溝：與年齡差距無關
15:41 2021/02/01
【新手爸媽】操fit自己想活到90歲陪女兒長大　黃澤鋒不怕有代溝：與年齡差距無關

你可能感興趣

【新手爸媽】不滿兒上網課恰眼瞓質疑講大話　張達倫感內疚︰我不會做嚴父
18:14 2021/03/23
【新手爸媽】不滿兒上網課恰眼瞓質疑講大話　張達倫感內疚︰我不會做嚴父
【新手爸媽】計劃生第二胎與女兒結伴成長 黃澤鋒操fit自己：想見到女兒結婚生子
16:54 2020/12/16
【新手爸媽】計劃生第二胎與女兒結伴成長 黃澤鋒操fit自己：想見到女兒結婚生子
【新手爸媽】操fit自己想活到90歲陪女兒長大　黃澤鋒不怕有代溝：與年齡差距無關
15:41 2021/02/01
【新手爸媽】操fit自己想活到90歲陪女兒長大　黃澤鋒不怕有代溝：與年齡差距無關
育兒心得 新手爸媽 家庭關係 愛情 結婚 護士

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩