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【莫文蔚演唱會》Karen再唱《喜劇之王》歌曲　星爺邀《悠長假期》配樂家度身訂造

娛樂 13:24 2021/05/25

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

莫文蔚再度演繹《戀一世的愛》。

莫文蔚（Karen）繼即將推出的影像專輯 《The Voyage》，繼早前重唱《喜劇之王》歌曲《The Way You Make Me Feel》後，莫文蔚緊接再重新演繹另一首同來自《喜劇之王》的歌曲《戀一世的愛》。

90年代日劇非常盛行，《Long Vacation》及《Love Generation》成為港人熱捧對象，當年周星馳拍《喜劇之王》時，因十分欣賞負責配樂的日向大介的作品，因此便力邀對方為電影配樂，量身定做了兩首歌曲，包括《戀一世的愛》。

日落美景。

Karen還記得當年日向大介亦有來港一起為電影進行宣傳，二人更因此有過一面之緣。

這次重新編曲版本，副歌多部合唱特別花心思設計，製作人Edward Chan和音樂人 Cousin Fung精心雕琢和音部份，襯托Karen溫婉動人的歌聲。

現場演繹。

攝製團隊特別安排黃昏進行MV的拍攝工作，日落景緻倍添浪漫，在進行現場錄音的Karen及一眾音樂人，看到這個Magic Hour，演唱時紛紛投入歌詞中那份暖意、真情流露，濃濃的愛意滲透了整個 MV。

跟《The Way You Make Me Feel》一樣，〈戀一世的愛〉於各大數位音樂平台上架，樂迷可以欣賞到Karen現場甜蜜演繹的完美音色。MV將於5月27日晚上8點首播。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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