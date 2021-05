【莫文蔚演唱會》Karen再唱《喜劇之王》歌曲　星爺邀《悠長假期》配樂家度身訂造

▲ 莫文蔚再度演繹《戀一世的愛》。

莫文蔚(Karen)繼即將推出的影像專輯 《The Voyage》,繼早前重唱《喜劇之王》歌曲《The Way You Make Me Feel》後,莫文蔚緊接再重新演繹另一首同來自《喜劇之王》的歌曲《戀一世的愛》。

90年代日劇非常盛行,《Long Vacation》及《Love Generation》成為港人熱捧對象,當年周星馳拍《喜劇之王》時,因十分欣賞負責配樂的日向大介的作品,因此便力邀對方為電影配樂,量身定做了兩首歌曲,包括《戀一世的愛》。

▲ 日落美景。

Karen還記得當年日向大介亦有來港一起為電影進行宣傳,二人更因此有過一面之緣。

這次重新編曲版本,副歌多部合唱特別花心思設計,製作人Edward Chan和音樂人 Cousin Fung精心雕琢和音部份,襯托Karen溫婉動人的歌聲。

▲ 現場演繹。

攝製團隊特別安排黃昏進行MV的拍攝工作,日落景緻倍添浪漫,在進行現場錄音的Karen及一眾音樂人,看到這個Magic Hour,演唱時紛紛投入歌詞中那份暖意、真情流露,濃濃的愛意滲透了整個 MV。

跟《The Way You Make Me Feel》一樣,〈戀一世的愛〉於各大數位音樂平台上架,樂迷可以欣賞到Karen現場甜蜜演繹的完美音色。MV將於5月27日晚上8點首播。