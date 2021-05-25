【雙屍命案】東涌滿東邨發生男女雙屍命案　消息指死者均20多歲

▲ 東涌滿東邨發生雙屍命案。

東涌發生懷疑男女自殺案。警方今早（25日）11時37分接獲一名女士報案，指她與一名居於滿東邨滿順樓的男性友人失聯時，擔心事主發生事故，遂報警求助。警方到達單位拍門無人回應，消防破門入屋，發現屋內有一對男女倒臥單位內，二人沒有生命跡象。警方正就案件展開調查，暫列企圖自殺案處理。

據了解，兩名死者均是22歲，男死者姓蕭；女死者姓陳。據報案人指，男死者生前曾向她透露自殺和情殺的議題，今早再致電不果失聯於是報警。消防破門入屋後，發現女死者倒臥客廳，她沒有無表面傷；至於男死者則在廁所內上吊。

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現場消息指，涉案現場為滿順樓低層的3樓單位，2名死者均20多歲，並非燒炭自殺，現場留有遺書，暫未知遺書內容及動機。據了解，男死者於單位廁所上吊身亡，女死者則死於客廳梳化上。

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記者：黃傑偉、陳子謙