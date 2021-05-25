【期間限定】FENDI咖啡店FENDI CAFFE首度登陸香港　夥精品咖啡店BETWEEN提供特飲小食

▲ FENDI期間限定咖啡店FENDI CAFFE首度登陸香港。（品牌提供）

FENDI CAFFE期間限定咖啡店首度登陸香港！羅馬品牌FENDI為慶祝與藝術家Sarah Coleman推出之聯乘限量夏季別注Summer Vertigo系列，於尖沙咀海港城特設FENDI CAFFE期間限定咖啡店，與本地精品咖啡店BETWEEN攜手合作，並由即日起開放至6月6日。

▲ FENDI期間限定咖啡店FENDI CAFFE，夥精品咖啡店BETWEEN提供特飲小食。（品牌提供）

繼去年於邁阿密設計展發表的聯乘作品後，FENDI與紐約視覺藝術家Sarah Coleman再度聯手，設計2021年夏季別注系列。Sarah Coleman擅長以顛覆想像的方式改造設計師作品，透過幽默視角重新思考日常物品及其用途，並與FENDI配飾及男裝創意總監Silvia Venturini Fendi攜手，以70年代迷幻風重新演繹經典FF標誌圖案，將經典FF圖案扭曲轉向，設計出全新的迷人圖案FF Vertigo。

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FENDI以歡欣而繽紛的別注系列頌揚炎炎夏日來臨，於尖沙咀海港城FENDI店鋪內外的空間，締造最時尚的戶外歷險氛圍。海運大廈地下中庭化身成FENDI時尚都市營地，儼如露營帳幕般的藝術裝置飾以別注系列獨有的FF Vertigo迷幻扭曲圖案，以經典FENDI黃色演繹盡顯流動感。場內設置豪華露營咖啡車，並與精品咖啡店BETWEEN攜手合作，特別為是次FENDI CAFFE期間限定咖啡店設計獨有的主題特飲及精緻美點，包括刻有同系列的FF Fisheye魚眼鏡頭圖案的甜點，與別注系列相互呼應，帶來視覺與味覺的享受。

廣東道店化身FENDI時尚都市營地

FENDI廣東道店亦化身成另一個FENDI時尚都市營地，進一步演繹源自戶外的主題，店外被偌大而令人目炫的企劃照片與流動影像予以包圍，而店內則以夏季別注FF Vertigo 系列的限量露營帳幕點綴空間，同時彰顯意大利的卓越工藝和專業造詣。活動期間凡購物的顧客更可以同系列的限量FF Vertigo寶麗萊相機拍照留念，為時尚朋友拍下動感一刻。

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為慶祝系列推出， FENDI置地廣場旗艦店亦搖身一變為另一時尚都市營地，展示全新夏季別注系列的男女裝，手袋、鞋及其他配飾亦一一呈現眼前。

FENDI CAFFE期間限定咖啡店

營業日期：即日至6月6日 (星期日)

地址：尖沙咀海港城港威地下中庭

營業時間：11:00-21:00

編輯：葉翠華