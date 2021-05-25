【本地公海遊】姚思榮料「公海遊」須兩個月準備　船員乘客均要接種疫苗

▲ 姚思榮表示，估計需時兩個月準備「本地公海遊」，即最快暑假中期才能推出。（資料圖片）

政府昨日（24日）宣布正與郵輪營運商商討開展「本地公海遊」，期望暑假中後期可以成行。旅遊界立法會議員姚思榮表示，由於部分船公司早前已遣散員工，若推出公海遊要再招聘，估計需時兩個月準備，即最快暑假中期才能推出。

姚思榮今早（25日）在一個電台節目表示，政府要求全部郵輪船員須接種新冠疫苗，由於船員來自世界各地，現外國接種疫苗比率亦不高，料由港府為到港船員提供疫苗。至於參與公海遊的遊客亦須打針，他指，港人對接種疫苗心態有轉變，愈趨安心。

他認為，啟動公海遊最重要是安全，無論特區政府或船公司，均不希望導致交叉感染，理解其檢疫要求，比一般本地遊更嚴謹。他指，業界為推出公海遊，會按外地郵輪公司做法，安排旅客使用露台房，宴會廳及影院入座率亦會按本地要求，並提供負壓病房及有醫生在船上照顧乘客。

姚思榮又提到，疫情下船公司均已遣散船員，重新起動需要再次招聘及培訓，亦要尋找口岸例如新加坡，讓船員上船。他指，船員到達口岸時要檢疫，當乘船抵港亦要接種疫苗並檢疫，接種疫苗要待21或28日才能有足夠抗體，料前後需時兩個月才能完成。

環美郵輪碼頭公司董事總經理班智榮在同一節目表示，在疫情下全球已有超過40個國家重開公海遊，至今有60萬人次，當中有60宗確診，但無引致爆發。他又指，部分郵輪公司已經陸續來港訂泊位，到8月中已有每周5次停泊預約，又認為相關安全措施做得足夠，加上疫苗可提供更安全的保護，期望暑假可以啟動「公海遊」。

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責任編輯：陳子謙