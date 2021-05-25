【跨性別人士】變性後首度公開半裸照　Elliot Page騷肌自信晒手術後刀疤

參演電影《JUNO少女孕記》（JUNO）、《潛行凶間》（Inception）、去年宣布由女性變性為男性的Elliot Page，在今年3月成為首位登上《時代》雜誌的變性男人，為跨變性人權益踏出一大步。

在今日（5月25日），Elliot Page於個人社交網站上載自己站在泳池邊的半裸近照，這亦是他接受切除乳房手術後首次公開赤裸露上半身，從相中所見仍有手術後的疤痕。

他笑容滿瞼地展示腹肌，美國天后Miley Cyrus留言大讚以表支持，寫道：「火辣！」

▲ Elloit Page展示半裸照。（取自IG）

陷身份認同危機

現年34歲的Elliot Page原名愛倫比芝（Ellen Page），2007年主演出電影《JUNO少女孕記》成名，之後參與大熱作包括電影《變種特攻》（X-Men）系列、《潛行凶間》（Inception），以及電視劇《雨傘學院》（The Umbrella Academy）等。

Elliot Page在2014年公開出櫃宣言後，更加投入關注性小眾身份及相關社會議題。在2020年12月，Elliot於社交媒體上宣布其跨性別身份，代名詞並改為男性的他（he）。

已經由手術成為男人的Elliot早前接受《奧普拉傾談時光》（The Oprah Conversation）訪問表示，自10歲開始已感到自己的真實性別與生理性別愈行愈遠。

▲ 早前接受《奧普拉傾談時光》的深度訪談。

成名更感不安

但隨電影《潛行凶間》推出創事業高峰，可是同時當時仍然是Ellen Page的女性身份卻令他因性別認而活於不安之中。他表示在2010年出席《潛行凶間》的巴黎首映禮時，因被迫穿女裝裙而緊張到暈倒。

當主持Oprah問Elliot對現時的身體有何感受，他形容為「感覺神奇，如奇跡般的活著」：「上半身手術（乳房重建）後，感覺到前所未有的解脫，甚至興奮到不時向朋友們廣發自拍照，他們想必已經很吃不消（笑）。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Elliot並感慨稱：「另一方面，我也覺得：『天啊，為甚麼這個社會令這一切變得如此困難？』我是經歷了幾多磨難才走到這一步！」

他表示自己可以活出真我，是全靠以前的先鋒：「今日我能夠安坐於此，全靠從前所有敢於活出真我而不惜冒險的跨性別有色女性。沒有她們作為先鋒，實在想不到我們哪有現在的條件去生活。」

同場加映：郭富城訪問