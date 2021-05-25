【KO黑眼圈】捱夜常食生冷食物易有熊貓眼　中醫解構黑眼圈顏色反映體質

▲ 中醫解構黑眼圈顏色反映體質

黑眼圈，俗稱熊貓眼，是女生們最怕遇到，但偏偏很容易出現的外貌煩惱之一。就算沒熬夜、睡眠充足，起床照鏡時依然會被那對「熊貓眼」嚇怕，隨時讓人老了幾歲，塗多少精華眼霜也於事無補。中醫認為，黑眼圈的形成其實與內在體質有關，與其治標不治本，倒不如徹底了解成因，再對症下藥，消除頑固黑眼圈。

相信不少人都會認為，黑眼圈顧名思義就是黑色，其實這想法未必全對。註冊中醫師羅淑玲解釋，從中醫角度上，黑眼圈的成因大部分都與內在體質有關，大致可分為腎虛、肝鬱、脾虛及外感等4類，如仔細分辨的話，每種體質所誘發的黑眼圈顏色都有不同。

4大類黑眼圈顏色有異

「腎虛體質容易令人聯想到與房事過度有關，但中醫認為腎屬於先天之本，先天稟賦不足、體質偏弱者，或是經常忽視休息，過度耗用身體精力勉強工作及運動等的人，身體在元氣不足時便會向腎臟索取部分能量以作維持身體所需。若情況持續日久，便會導致腎氣虛弱，形成腎虛，其黑眼圈表徵多為範圍較廣，顏色較暗沉偏黑。」羅醫師說。

中醫認為肝臟主管情志，亦是調節體內「氣」的重要臟腑，因此肝鬱型體質人士大多數是生活工作壓力太大、情緒較遏抑及低落所致，在女士中尤為常見。黑眼圈多表現為暗沉偏青色，而氣鬱日久的人甚至會因氣滯導致血行不暢，兩顴或黑眼圈旁會伴有色素沉着的斑點。

鼻敏感可致下眼瞼瘀滯

至於脾虛型人士，多是由於飲食習慣不良，喜歡吃生冷、煎炸、辛辣油膩等食物，或經常飲食過飽，令脾胃消化負擔過重，導致脾虛氣弱。羅醫師說：「這類黑眼圈多表現為暗黃色，可伴見面部油脂分泌較多，亦因為脾胃乃氣血生化之源，如脾虛沒恰當調理，會導致氣血不足，面部會失去光澤，面色甚至變得暗黃、蒼白。」

而另一種黑眼圈則常見於體質虛弱型人士，會容易患感冒，或鼻敏感多年也未有得到治療及緩解，羅醫師說這類人的黑眼圈成因，是由於鼻腔黏膜長期腫脹，壓迫鼻周與下眼瞼靜脈，導致靜脈血液回流不暢，瘀滯於下眼瞼而引起。

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利濕湯水有助血液循環

「若想改善黑眼圈，應先考慮是否由基礎疾病所引起。若是則應諮詢醫生服藥解決原發病，自行調理或使用護膚品幫助不大。值得注意是，雖然理論上會把體質大致分成以上幾個類型，但中醫着重綜合考慮患者體質，每個人都會夾雜數種體質表現，而體質亦會隨着用藥、時間及生活習慣改變而轉變。」羅醫師補充。

中醫治療黑眼圈，會從望、聞、問、切四診評估患者身體狀況，再根據每個人體質的不同而採取綜合治療。「多數會內服中藥配合眼部理療，並叮囑患者配合規律作息、飲食及穴位按摩等，多管齊下針對改善黑眼圈，一般都能獲得不錯的效果。」她解釋，內服中藥會以理氣健脾、補腎活血為主，而眼周理療可以選擇針灸、輕柔刮痧及面部穴位按摩，同樣對黑眼圈有改善作用。

而在黑眼圈的日常調理上，可以飲用一些有益氣利濕、健脾補腎的湯水，減少體內的濕阻，加快血液循環，有利帶走體內及眼周積聚的廢物，令雙眼恢復明亮有神。

避免進食生冷食物

羅醫師建議可煲四神湯飲用，基本材料有茯苓、山藥及薏苡仁各15克、蓮子10克，而有需要人士可以在四神湯的基礎上進行加減，如經常熬夜或腰腿痠痛者，可加杜仲及桑寄生15克；壓力大、心情不佳者，可加素馨花10克。想更方便可選擇以天然有機玫瑰花焗茶飲用；脾胃虛弱者可加陳皮6克、北芪 10克。

不過，羅醫師就提醒，如黑眼圈嚴重，應避免進食生冷食物，因生冷寒涼性質的食物會令體內的血液循環及代謝率變慢，增加瘀血生成的機會。「另外從營養學角度而言，維他命E能紓緩黑眼圈形成，如黑芝麻、核桃等；維他命A則有助淡化黑眼圈，可多進食如紅蘿蔔及動物內臟等。氣血不足者亦可多吃蛋黃、紅莧菜等含豐富鐵質食物，增加血紅蛋白形成，改善面色。」

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記者：黃依情