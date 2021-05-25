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【感人通話】兒子帶新冠病毒回家傳染母親　重症媽媽插喉前致電安慰愛兒

健康 16:08 2021/05/25

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

馬來西亞有醫生日前分享了一個感動人心的病人故事。

新冠肺炎疫情肆虐全球，疫症令不少家庭面臨生離死別，馬來西亞一位醫生日前就分享了一個重症病人的故事。一名重症女患者在插喉前打電話，叮囑兒子不要自責，感動不少網民。

Timothy Lau身穿防護衣，筋疲力竭地趴在枱上休息。（圖片來源：Timothy Lau Instagram）

綜合外國媒體報道，馬來西亞男醫生Timothy Lau上周一（17日）在Instagram分享了一張黑白相，照片中的他身穿防護衣，筋疲力竭地趴在枱上休息。同時，他又分享了一名患者的故事。

他在文中表示，如果患者即將插喉，醫院總會給他們一些時間，打電話給親友或者愛人，因為很可能是最後一次。而他分享的故事主角是一名婦人，她在插喉前給兒子打電話，溫柔叮囑：

媽媽不會責怪你把病毒帶回家，如果媽媽沒有醒來，也請你不要責怪自己。

聊聊數語感受到的是無比的愛，文章一出後，隨即在短時間內引來多名網民讚好，紛紛祈禱這名婦人會康復。有網民更稱，如果是自己害摯親染疫，會無法原諒自己；也有人表示，防疫最好做法就是好好留在家中，讓疫情趕快過去。

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責任編輯：羅嘉欣

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