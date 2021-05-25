【KO黑眼圈】林志玲用鹽水浸化粧棉敷眼袋　中醫解構女星急救黑眼圈秘方

▲ 中醫解構女星急救黑眼圈秘方

女人貪靚是與生俱來的事，黑眼圈是女人的天敵，所以坊間流傳了不少由女星分享急救黑眼圈的秘方，如敷茶包、青瓜、雞蛋等，究竟是否有用？

註冊中醫師羅淑玲解釋，每種方法都有其一定作用，但使用時則需要注意細節。

林志玲鹽水敷眼袋

林志玲在熱水中加一茶匙鹽，溶解後用化粧棉浸泡鹽水，然後敷在眼袋位置約5至10分鐘，之後再塗上保濕型眼霜。熱敷最佳時間是晚上睡覺前，冷敷最好在早上剛起床後，消腫效果更佳。

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醫師點評：中醫認為鹽有「鹹走血、寒勝熱」的特性，可消炎清熱，適合眼睛容易敏感或痕癢不適、眼部血絲較多的人；而熱敷亦有助眼部血液循環、消除水腫、敏感、改善黑眼圈等症狀。

倪晨曦綠茶包敷雙眼

倪晨曦會先將綠茶包浸泡熱水中，放涼後敷上雙眼，大概3分鐘。

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醫師點評：紅茶及綠茶含多酚及咖啡因，多酚可以抗氧化及老化，讓皮膚恢復彈性，而咖啡因則有助血管收縮，減少血液瘀積及浮腫。但茶葉含有單寧酸，會刺激皮膚，反而加深色素沉着，因此茶包敷眼並非最理想的方法。

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徐子淇薯仔敷眼

徐子淇將薯仔切成兩片後敷上眼，並戴上眼罩入睡。

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醫師點評：馬鈴薯含有生物鹼，常被誤會是番茄鹼，雖然外敷對人體無害，但對改善黑眼圈幫助不大。

反之，羅醫師建議女士們可選經濟實惠的青瓜片作天然眼膜：「青瓜中的抗壞血酸及咖啡酸可降低眼部周圍的水液滯留，減少眼部水腫。青瓜亦含有木酚素，有助消炎，紓緩眼部過敏反應，同時含有高濃度維他命K，有助減淡黑眼圈，效果不錯。」

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記者：黃依情