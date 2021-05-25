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【台灣疫情】台灣今日再增544宗確診多6人病歿　全台停課延長至下月14日

社會 14:44 2021/05/25

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台灣今日再增544宗確診多6人病歿，全台停課延長至下月14日。

台灣新冠肺炎疫情未遏止，今日(25日)公布再多544宗新增確診個案，僅2宗涉輸入個案，其餘均屬本地感染個案，包括有261宗為校正回歸個案，以新北市、台北市最多，而台北萬華茶室群組再增186宗個案。同日再錄得6宗死亡個案，全屬年逾60歲的患者，包括一人有萬華區活動史。教育部宣布，全台灣的學校延長停課至下月14日。

台灣中央流行疫情指揮中心今日再公布新增544宗確診個案，撇除2宗輸入個案，其餘均屬本地感染個案，包括281宗今日新增個案，介乎未滿5歲至90多歲，於5月7日至24日發病，以新北市154宗最多，其次為台北市亦有49宗。

至於餘下261宗則為校正回歸個案，介於未滿10歲至90多歲，於5月2日至5月22日發病，以台北市有155宗最多，其次為新北市亦有89宗，宜蘭縣、桃園市各5宗、基隆市及彰化縣各3宗、台中市1宗。

指揮中心稱，今日整體新增個案，以台北萬華茶室群組相關有186宗、茶藝館相關28宗、某社團相關2宗、某水果商相關7宗、其他已知感染源122宗、關聯不明111宗、疫調中86宗，相關疫情調查持續進行中。

台灣同日亦再多6名患者死亡，包括一名60多歲男患者，屬萬華群組，5月15日發病，上周四確診後翌日不治；另有一名70多歲男患者，5月22日發病，同日就醫，翌日死亡，至昨日確診。

台灣至今5,456宗確診個案，有4,285宗屬本土感染，死亡個案累計已達35宗。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

新冠肺炎疫情 疫情 台灣 台北

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