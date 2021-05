【上車置業夢】90後回流科大畢業生創AI網上按揭平台　冀借創新科技協助港人上車置業

置業是不少港人的人生大事,亦是不少港人的目標。然而,置業夢動輒涉及過百萬元首期及申請按揭,令不少置業人士大感煩惱。兩名90後科大工商管理碩士生楊卓諺(Kyle)及鄭楚風(Joe)成立「Roots上會」網上按揭平台,透過人工智能為完成一條龍按揭服務,更提供置業相關資訊。對他們而言,男人三十而立,正希望可以從錢方面考量以外,可以從中貢獻社會。

即看訪問重點:

「掹車邊」90後的兩名創辦人楊卓諺與鄭楚風分別在海外大學修讀金融及數學學位,畢業後便如回流香港投身金融行業,更分別在四大會計師行及知名銀行任職。然而,事業看似一帆風順,但二人均發現到工作不太適合自己,加上職場仕途方面亦非想像中容易,因此決定增值自己,並入讀科大工商管理碩士,進一步增值自己。

他們二人本不相識,但同於2017年入讀科大。楊卓諺憶述,當時全班同學包括他們二人僅得約10名香港人,因此就先行與港人混熟。在混熟的過程中間,他與鄭楚風由於背景相近,又希望發展自己的事業,不希望在大公司蹉跎歲月,故此特別投契。他們亦發現,世界真的很細小,對方竟為同一小學的同級但不同班的同學,因此倍感親切。

在科大一年半的時間,他們便想著不同的創業理念,最終選擇引入創新科技,改革現時傳統按揭服務,並成立「Roots上會」,而這個想法源於他們的身邊人。楊卓諺提到,他們身邊的朋友大多已踏入成家立室的年紀,更有置業的打算,惟他們卻對置業買樓的操作卻不太明白。

因此,他們希望透過創新科技,先讓有意置業的人士了解自己的情況及能力,再為他們爭取最優惠的按揭利率,以協助他們成功置業。同時間,他們借助平台向市民講解置業需知及留意事項,同時會為用家提供度身訂造的諮詢服務,結合自動化的人性化做法,以快、方便及中立為宗旨協助市民「上車」。

改革傳統之路從來不易,但路再難行仍會堅持,而堅持著他們的就是一份想貢獻香港的心。鄭楚風表示,他們的原意就是希望能夠幫到人解決問題,現時香港人呻難買樓,而買賣物業作為本港傳統生意,所以希望可能自己的生意能夠為香港港作出貢獻,而非為做而做。

正所謂萬事起頭難,即使有著好理念,但執行上卻遇上不同問題。鄭楚風提到,創業初期半年已開始對自己產生疑問,不斷反問自己「為何會用這個服務」,惟他們沒有放棄,不斷從中修正;第二次困境是去年疫情最嚴重的時間,由於當時樓市銷情冷淡,因此較少生意,自己卻在家百無聊賴,更思考自己能否捱下去。

幸好,平台在疫情期間仍幫到有需要的人成功申請按揭及置業,名聲更得以廣傳,為他們帶來生意,因此疫情期間的生意最終未有太受到影響。

「Roots上會」將踏入第三年,展望將來,楊卓諺及鄭楚風異口同聲表示,希望可以繼續做到成立「Roots上會」的初衷,協助香港人落地生根,在香港成家立室。

正如我們的名「Roots」,「We are Roots, and we are rooting for your future」。我們希望貢獻香港,為年青一代重新札根香港。