【我的印度男友】陳欣妍沈震軒感情穩定　男主角成家宏為新片苦練舞功　

▲ 首部港產Bollyood電影《我的印度男友》成家宏由頭跳到尾，陳欣妍感情穩定從未體驗異國戀。

由印裔Sri Kishori執導的首部港產Bollywood電影《我的印度男友》內，男女主角成家宏（Karan Cholia）與陳欣妍（Shirley）首度電影擔正，在戲中更有「跨越生死」的戀愛，上演激吻情節，呈現跨種族戀愛會遇上的各重難關。

二人接受TOPick訪問，Shirley笑言與阿宏初相識時覺得對方好怕醜，慢慢才發現對方自戀的一面：「每次見到鏡就會照，可能覺得自己太靚仔。」阿宏立即解釋：「因為我無化妝師，要自己處理，所以特別留意自己外型，見到鏡就整理自己變成了反射動作，但她也說得對，我都好靚仔，哈哈。」

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▲ （陳家瑩攝）

首當電影男女主角

首次當電影男主角，在港土生土長的阿宏坦言最大的壓力和困難，是在劇本對白上：「我只識睇少少中文，所以要找香港朋友幫忙讀一次劇本，我再逐個拼音寫。」

對Shirley而言，困難在於這部電影的班底，由導演、編劇甚至當中的幕後人員大部份都是印度人：「劇本由印度交翻譯成英文再翻成廣東話，所以在演繹、對白的處理上與慣常港產片很不一樣，拍攝前就著劇本溝通了很多，看怎樣拿捏、演繹得自然一點。」

▲ （陳家瑩攝）

陳欣妍遺憾未能展舞技

有電影經驗的Shirley是Bollywood的影迷，能夠參演這部電影感到非常興奮。

不過在戲中因為劇情的關係，Shirley未有機會參與大型歌舞場口：「平常看的印度電影，主角對白說到一半就會突然跳舞，我好期待這樣的場景，但因為故事編排關係，載歌載舞的部份無我，下次都想加入大陣仗的歌舞。」

▲ （陳家瑩攝）

成家宏為角色勤練舞

片中由頭帶到尾的阿宏，開拍前為角色苦練舞蹈1年：「本身完全不懂跳舞，為電影每日練，終於都跳到。拍完電影其實都想繼續，但在香港學跳舞超貴，導演教的級數太難，試過跟他上了幾堂完全跟不上，可能我身體不夠柔軟。」

電影講述成家宏飾演的Krishna與Shirley飾演的Jasmine之間的跨種族戀愛。

問到二人有否相關經驗，阿宏提起中學時期的初戀女朋友，二人相戀5年，畢業後漸行漸遠步向分手：「我讀國際學校，所教的中文只有『爸爸、媽媽』好低層次的字詞，當時她會教我用筷子、講中文，我教她用手吃簿餅，我的中文作文她幫我做，我幫她做英文功課，互相幫助。」

二人在文化上沒衝突，可是最後卻因為性格不合而分開。

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因疫情未能赴印度

至於與男友沈震軒感情穩定、視對方為結婚對象的Shirley，自言可能朋友圈子較少外國人，從來沒有跟外籍人士的戀愛經驗：「曖昧、追求甚麼都沒有，可能香港人比較適合，而且都想今次是最後一個，所以沒有想過跟外國人有無機會。」

電影在印度亦有宣傳，Shirley表示近期收到好多印度傳來的試鏡邀請，但因疫情未能赴會：「電影當中亦有些畫面，本來計劃飛到印度拍攝，但疫情只好改掉，希望疫情盡快結束。」

而阿宏雖然希望留在香港發展，但若果印度有機會，都想回到故鄉一試。他坦言印巴籍演員在港還是有一種刻板印象，經常被安排飾演負面的角色：「我想提升我們民族的名聲，有機會在香港繼續發展的話，想做到有發揮、為民族表達聲音的故事。」

化妝：Ada Ling（陳欣妍）、Karan Cholia（成家宏）

髮型：Keith Ma @Salon Trinity、Karan Cholia（成家宏）

服裝：indiindia.hk（陳欣妍）、H&M（成家宏）

記者：陳心怡