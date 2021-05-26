【尖子透視】兩年時間狂追英文從0分到優異 好學女生考入Band1感激媽媽從不給壓力

▲ 謝婕妤用兩年時間追上英文成績，考上Band1中學。

只要肯付出努力，總會有成果。中華基督教會基華小學小六女生謝婕妤，小四才來香港讀書，入學時英文測試幾乎0分，她不甘落後急起直追，每天至少用3小時溫習，結果一年內從普通班升入精英班，英文更在短短兩年內取得優異成績，現時更獲黃大仙區一間Band1中學錄取。她最感激媽媽從來沒有給予壓力自己，並經常鼓勵她，令她自由發揮。

謝婕妤在小四時回到香港讀書，她指自己在内地讀書時成績只屬中上游，且因内地小學較遲才學習英文，英文水平較差。她憶述，仍記得小三暑假到基華小學考插班生入學試，中文及數學成績不俗，但英文卷卻幾乎0分。

我好記得呀，當時成份英文卷差不多錯曬！

從入學測試中知道自己英文成績差，婕妤絲毫不敢怠慢，從暑假開始已急起直追，她每天到補習老師家中補習3小時，更主動要求媽媽購買補充練習，鞏固學過的知識。

小四開學後根據成績分班，婕妤只能進入普通班，當時的班主任知道她英文底子不好，鼓勵她每個星期閱讀一份英文學生報章，從中找到不懂的生字，豐富英文詞彙量，課餘時間更透過觀看影片訓練英文聽力。

將英文生字牢牢記入腦？婕妤為自己準備了溫習簿，她將溫習簿分成四格，一格寫上英文生字的中文意思，然後根據意思默寫英文生字；另一格則寫上英文生字，然後寫出中文意思。習慣慢慢形成後，她的詞彙量也慢慢增加，她坦言現時已用掉幾本溫習簿。

一年時間「跳入」精英班

功夫不負有心人，小四第一次英文測驗，婕妤取得76分，令她喜出望外。小五開學後再分班，她憑優異成績「跳入」精英班，開始為升中作準備。婕妤的班主任形容，她「非常生性」，學習主動性很強，完全不用老師及家長操心，上課認真聽講，專注力也強，課餘時間更加入學校田徑校隊，毅力可嘉。

小六開始升中選校，婕妤鎖定黃大仙區一間Band1中學，媽媽起初擔心她的英文進度追不到會讀得辛苦，但她堅持放手一試。疫情下取消實體面試，改為提交面試影片，從構思到拍攝影片，基本上由婕妤自己處理。

她分享自己構思影片的心路歷程，她與3名同學合作設計機械人服務有需要人士，由她擔任組長進行分工。她上網參考資料寫好框架，再主動詢問老師意見作出修改，班主任形容中學由公佈要求到提交影片的時間很緊逼，但婕妤全程一絲不苟，結果成功被取錄。

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感謝媽媽從不催谷

成功的背後離不開父母，婕妤也不例外。談及媽媽，訪問中一直臉帶笑容的婕妤，天真無邪地表示，

其實媽媽都好少理我嘅學習，反而係我對自己有要求，我會主動要求她買補充練習俾我做。

不過，她隨即很感性地說，感激媽媽從來不給予自己壓力，「咪話打我啦，自我讀高小以來，媽媽從來無鬧過我，記憶中真係一句都無閙過我，反而她好欣賞我，經常鼓勵我，經常讚我『棒』！」

婕妤的班主任在旁邊聽到也補充道，婕妤與媽媽的感情甚好，經常手挽手到學校，十分溫馨。訪問最後問婕妤考入Band1心情如何，她則用堅定的語氣表示，自己準備在暑假再做多些英文練習，鞏固英文閱讀理解的弱項，希望上中學後能夠儘快適應全英上課。

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記者：鄺嫻