【性侵女兒】廚師承認性侵10歲女兒候判　稱非禮女兒為惹妻子注意

▲ 一名廚師今於區域法院承認性侵10歲女兒候判，稱非禮女兒為惹妻子注意。

41歲廚師與妻子關係轉差，兩人分房而睡，廚師遂與10歲女兒同房睡覺。廚師乘機5度於深夜及趁妻子外出工作時迫使女兒觀看自己的性交片段期間肆意非禮女兒。涉案廚被捕後警誡下稱，與妻子關係欠佳，才「摸我個女下體引佢注意」。廚師今（25日）於區域法院承認對16歲以下兒童作猥瑣行為罪及非禮等共5罪，法官將案押後至6月9日判刑，以待索取被告的心理、背景等報告，被告還押候判。

41歲被告承認2項對16歲以下兒童作猥瑣行為罪、1項煽惑16歲以下兒童作嚴重猥瑣行為罪、2項非禮非。控罪指被告於2019年7至11月期間，向長女X作猥瑣行為及非禮X。

案情指，被告與妻子於內地結婚，及後來港居住，育有一子一女，10歲的長女為本案事主X。被告與妻子關係轉差，兩人於2019年分房睡，被告改為與X同房。

同年7至8月，被告3度趁妻子上班時要求X舔下體，其中一次他著X入房跪下，並拉下自己的褲，要求X舔下體，X感到害怕，遂藉詞家中已沒有開水而離開房間，但被告檢查水壺後，再迫使X就範。其後兩次被告著X入房舔其下體，X雖不願但怕被打而就範。

另外，被告於同年11月3日喝酒後著X入房，稱「我畀你睇我買啤酒之前做過啲咩嘢」，並取出手機向她播放片段，片段有兩名裸女及其中一人與被告性交。被告並撫弄X的下體，雖然X低聲叫痛，但被告未有停手，他剪指甲後，繼續撫摸X，及後X假裝肚痛到洗手間哭泣。其後，被告再以類似手段非禮X。

最後，X的母親Y發現X的內褲有異，向X查問而揭發，起初被告不承認非禮X，在多番質問後始承認，Y並向社工求助。被告在警誡下稱，與妻子關係欠佳，才「摸我個女下體引佢注意」。

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記者：陳卓欣