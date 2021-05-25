【新冠疫苗】持雙程證留港內地人周五起可預約接種　港府亦擬7月安排留港難民打針

▲ 持雙程證留港內地人周五起可預約接種，港府亦擬7月安排留港難民打針。

本港新冠疫苗接種計劃已展開3個月，政府今公布接種計劃進一步擴展至持「雙程證」，並將於香港逗留一段時間的內地居民，相關人士周五(28日)起可帶同雙程證及入境處簽發的入境標籤或延期逗留標籤，到任何一間郵政局預約；港府同時亦準備於7月為香港免遣返聲請人及獲聯合國難民署確認為難民的人士接種。

港府稱，自疫苗接種計劃開展以來，政府不時收到為在港非香港居民接種疫苗的查詢和要求，現時約有4萬多名持有雙程證的內地居民，獲准以訪客身分逗留在香港，絕大部份是持「探親」簽注赴港探親，一般與合資格接種疫苗的香港居民同住。

最新29間疫苗接種中心分布：

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發言人稱，雙程證持有人會在社區逗留一段時間，為他們接種疫苗，除了保護免受感染，亦有助防止病毒在社區傳播；凡持有雙程證者由周五(28日)起帶同雙程證及由入境處簽發的入境標籤或延期逗留標籤，前往任何一間郵政局，由職員協助預約，以期在逗留期限內於29間社區疫苗接種中心完成接種兩劑疫苗。

港府同樣基於公共衞生考慮，準備為在香港約13,000名免遣返聲請人及難民接種疫苗。政府現正透過香港國際社會服務社，向有關人士進行問卷調查，了解他們對接種疫苗的意向。我們計劃於7月開始，安排4至6間指定疫苗接種中心，為有關人士接種疫苗，並提供翻譯服務。

發言人續指，至於受疫情影響而繼續在港逗留的其他訪客，政府亦會適時公布接種安排。

港府稱，內地居民及其他訪港旅客如有特殊原因或緊急情況而需要延長逗留期限，可在逗留期限屆滿前7日內提出申請，由當局按個別情況考慮，強調單以接種疫苗為由作申請延長在港逗留期限將不獲考慮。

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責任編輯：陳正怡