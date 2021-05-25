【工友職安】勞工處啟德及九龍灣地盤採取執法行動　提出51項檢控

▲ 勞工處於啟德發展區地盤，採取特別行動執法。（資料圖片）

勞工處5月21日已完成為期四周的特別執法行動，針對啟德發展區及九龍灣的新工程建築地盤，盼遏止不安全作業及打擊非法勞工，共提出51項檢控。

勞工處發言人今日（25日）說，就遏止不安全作業方面，處方職業安全主任在執法行動中，共巡查73個地盤，並發出438張「敦促改善通知書」，以及提出51項檢控。有關法定通告及提控，主要涉及在樓邊沒有加設護欄，及工人沒有使用安全工作台、不安全電力工作及吊運作業，以及工人沒有配戴適當安全帽及護眼用具等。

就打擊非法勞工方面，處方勞工督察在行動中，根據《入境條例》第IVB部賦予的權力，在啟德發展區新工程建築地盤，共查核170名僱員身分證明文件，並根據《僱員補償條例》，共查證30個承建商有否遵行投購僱員補償保險的規定。

​勞工處提醒承建商及僱主必須就其工作提供安全和不會危害健康的作業裝置及工作系統，以保障建造業工人的工作安全。僱員亦須與其僱主合作，遵守所有安全措施及適當使用所提供的個人防護裝備，避免危害自己及他人的工作安全。就僱員權益及福利方面，僱主必須確保求職者合法受僱，以及投購僱員補償保險。

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責任編輯：吳卓峰