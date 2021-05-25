梁振英發表疑似政綱　林鄭︰不評論KOL意見

▲ 林鄭月娥稱，自己要做的工作，每年都在施政報告詳細交代。（梁偉榮攝）

全國政協副主席、前特首梁振英不時在Facebook發表對時政看法，近期提出的建議，更被政圈視為參選下屆特首的政綱。不過，梁振英的「政綱」落在特首林鄭月娥眼中，卻只是KOL（意見領袖）的意見，「不會評論」。

▲ 梁振英建議成立文化局。（Facebook截圖）

梁振英早前在Facebook重提，2012年曾動議成立文化局，結果被立法會拉布拉死，他質問，立法會現在沒有拉布了，還等甚麼？頗有向特首林鄭月娥叫陣的意味。

今日林鄭在行政會議前見記者時，被問到對梁振英建議設立文化局有何看法時。她答道︰「香港在任何時候都有很多人發表很多意見，特別是近年很多被稱為意見領袖（KOL），我不會逐位評論。」

她又強調，港府每天都在做特區政府要做的工作，至於她自己要做的工作，每年都在《施政報告》詳細交代。

事實上，由於梁振英近期頻頻批評現屆政府施政，林鄭近兩次行會前記者會，均被要求回應梁的言論。不過，林鄭都沒有正面迎擊，上周有記者問到，對於梁指現在很多公務員有時候沒有做到「do it or die」的要求，會否想為公務員平反。她亦是以一句「每個人在香港都有言論自由，尤其是批評政府的自由度非常之闊，我和我的公務員團隊都有這個胸襟接受批評」回應。

不過，有政圈中人笑言，由上周的「每個人在香港都有言論自由」，變成今日的「KOL」，有點火藥味！

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