【新冠肺炎】今增2宗個案均源頭不明　包括43歲地盤工及染雙變種病毒37歲菲傭

▲ 今增2宗源頭不明個案，抵港逾2個月37歲菲傭檢出雙重變種病毒（林宇翔攝）

衞生署衞生防護中心今（25日）公布，新增兩宗個案均為源頭不明的本地個案，兩人均未曾接種疫苗。至今本港個案累計11,836宗（包括11,835宗確診個案和一宗疑似個案）。今另有少於5宗初步確診，暫不涉及今增的2宗個案。

第一宗源頭不明的本地個案涉及一名43歲巴基斯坦籍男子（個案編號：11835）。他於今年三月十六日由巴基斯坦返港，於三月十六日至四月五日於荃灣香港遠東絲麗酒店酒店進行檢疫。檢疫完成後居於葵涌石籬（二）邨石華樓的住所。他是一名地盤工人，於合約編號NE/2015/01──將軍澳—藍田隧道—主隧道及相關工程的地盤工作。他於五月九日到社區檢測中心進行檢測，結果為陰性，其後於五月二十三日到設於荃灣蕙荃體育館的社區檢測中心進行定期檢測並確診。病人沒有病徵。

據了解，該名地盤工病毒數值逾30，即病毒量十分低，至於有沒有抗體則仍在調查中。

另一宗源頭不明的本地個案涉及一名37歲菲律賓籍女子（個案編號：11836）。她是一名家庭傭工，於今年三月二十日由菲律賓抵港，三月二十日至四月十日期間於北角華美達盛景酒店進行檢疫。檢疫完成後在僱主位於西貢大洞禾寮村的住所居住。她遵從強制檢測公告，於五月九日到社區檢測中心進行檢測，結果為陰性；其後於五月二十二日到設於馬鞍山體育館的社區檢測中心進行檢測並確診。

衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人的樣本帶有N501Y變異病毒株及E484K變異基因，但沒有帶有L452R變異基因。病人沒有病徵，入院後對抗體測試呈陽性反應。根據病人提供的資料，她曾於四月三十日及五月十一日前往入境事務處火炭辦事處，於五月九日及五月十六日到訪其親戚位於馬鞍山海典居第八座的居所，亦曾於五月一日、五月二日和五月二十三日到訪馬鞍山公園。

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責任編輯：鄧凱文