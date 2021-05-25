【好人好事】照顧老病毛孩不離不棄　阿棍屋創辦人︰救得一隻得一隻

▲ 阿棍屋收容病犬棄犬達百多頭，其創辦人Ivy絕對功德無量。

無良主人因各種原因將寵物趕離家門後，牠們的歸宿何在？阿棍屋創辦人謝婉儀（Ivy）以收容牠們為己任，重病的、無依的，在這裏都得到適當的照料。「移民潮下遺棄動物個案上升，去年起平均每月接收3、4隻因而遺棄的動物。」在羸弱的身影下，Ivy更似在苦海裏拯救動物眾生的活菩薩。

位於八鄉馬鞍崗的阿棍屋動物暫託中心，是創辦人Ivy經營5年多的心血。「阿棍」之名，正是Ivy從前所養的一隻洛威拿。當時阿棍陪伴Ivy走過人生低潮，後來牠因病離世，愛寵成為她救助狗狗的動力。「與阿棍緣起自無情的繁殖場，牠的離世，令我想以牠的名義，幫助世界上更多的阿棍。」

▲ 阿棍屋創辦人Ivy（右一）以收容病狗棄狗為己任，同行者還有一批義工，獻出無窮愛心。(攝影︰馮柏偉)

▲ 這頭洛威拿就是阿棍，也是Ivy成立阿棍屋的緣起。

照顧老狗的承諾

阿棍屋佔地約15,000呎，救助的動物種類包括雀仔、狗、貓、龜以至山羊等動物，並分開不同區份照顧。大狗區吠聲震天，內有60多隻狗，有被人遺棄的，也有從漁農處救回來的，當中情緒較穩定的會出領養，否則相對暴躁易打架的會以獨立籠關着。日常照顧的重任，都落在Ivy及少量義工們身上。

其中一隻名芊芊，是移民遺棄個案之一，牠要定期服食甲狀腺藥，舊主人說狗隻搭飛機不准服藥，認為芊芊無法完成移民檢疫程序，就將牠送來這裏。牠來時心情低落，匿埋一角甚至不肯進食，近來才肯給我們摸。

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另外還有小狗休養區，「牠們有因病送過來，可能主人無錢醫，也有家庭狀況變易，如結婚離婚生小孩等。除了漁農處，也有由診所轉交的，有時是主人拿寵物去人道毀滅，但獸醫覺得牠還有生存空間，身體狀況不至於走這一步，就移送至此。這些小狗看似精靈，但平均年紀達10歲以上，算是老人家，被領養的機會不高。」

▲ 在元朗八鄉馬鞍崗的阿棍屋，門口的鐵閘都繪上毛孩們的圖案。(攝影︰馮柏偉)

走入小狗休養區，牠們也擁來依偎着記者的小腿，都是渴望被關愛的一群，牠們其實各有身世故事，Ivy說︰

當中有一頭名圍圍的老虎狗，是求助人在垃圾站發現的，牠身上有皮膚病，眼睛發炎，帶去看醫生後摘除了眼球，得返一隻眼，但都看得不太清楚，而且有心臟病，需特別照顧。

老伯與狗 同時離世奇緣

阿棍屋的服務，是為棄狗提供安身之所，幫助牠們尋找新主人。來到這裏的狗隻，先會接受健康檢查，有傷病的會提供治療。牠們可以在阿棍屋健康成長，等待有心人出現，有新家當然最幸福，沒有的，阿棍屋也會照顧牠們至終老。但畢竟年老貓狗來到新環境，很容易有情緒和適應問題，部分更在短期內離世。

另外，為有主人的狗隻提供免費暫託服務︰一些需要住院，動手術，行動不便的主人，由於暫時無法照顧自己的狗隻，阿棍屋就可作暫託，當中的一個個案最教Ivy難忘。

▲ 有求助人見到有雛燕的巢在屋簷間掉下，Ivy也接牠們在阿棍屋照料，待成長後才回放牠們。(攝影︰馮柏偉)

「曾經有隻狗狗，牠的主人是老伯伯。伯伯因糖尿病而截肢，後來他入了老人院生活。其鄰居向我們求助，希望能照顧小狗，我就說不如帶隻狗仔去老人院，跟伯伯見面。想不到狗仔未見到他，聞到他的味道已衝去那方向，然後攬住伯伯向他哼叫。幾個月後伯伯過身，但奇怪的是他出殯之日，狗狗就在當天離世。」人與動物間的微妙緣份，有時確難以解釋。

租金每月4萬 另加毛孩醫療費

阿棍屋時有各義工組織幫手，Ivy表示︰「他們都是團體形式周末過來，青少年中心、學校或私人機構的都有，有時學生體驗過後覺得很有意義，會主動聯絡我們來幫手。有個剛考完DSE後就過來。」

記者走訪當天，正有一名義工為老狗更換尿布，

牠後腳肌肉萎縮，不能走路，大小二便也躺在那裏，只是間中有獸醫為牠作針炙，希望能減輕牠的痛楚。

▲ 這頭它貓因意外而只有3隻腳，也在阿棍屋的貓舍中頤養天年。(攝影︰馮柏偉)

據愛護動物協會（SPCA）及漁護署資料顯示，它們每年需要處理共約5,000至7,000頭流浪貓狗，幸運的會經動物福利團體安排領養，否則會被人道毁，2016至2017年，便有近2,000隻被遺棄的動物如此被剝奪性命，面對暫託中心容量接近飽和，Ivy也表示「救得一隻得一隻。」

▲ 情緒較穩定適應能力較高的大狗，會出告示介紹牠們的習性，讓有心人領養，費用全免。(攝影︰馮柏偉)

▲ 生養死葬，毛孩離世後，Ivy 也會找搵善終公司將牠們火化，再帶骨灰帶回託養中心，定期也有師傅為牠們誦經，讓牠們死得也有尊嚴。(攝影︰馮柏偉)

Ivy成立阿棍屋，重要是讓老弱狗狗可以安享晚年，更希望有心人可以作領養。Ivy說經營阿棍屋所費不菲，光是八鄉馬鞍崗這房舍租金每月已約4萬多。「之前的狗BB有狗瘟，還有些狗因胰臟炎留院，4月到現在要約30多萬醫療費，每個月都好大壓力，但可以做的都不想放棄。」Ivy信佛而為毛孩苦海慈航，她總認為佛教為眾生解苦難，而生命長短不是由人決定，只要有一線生機都應拯救，實在功德無量。

記者︰馮柏偉