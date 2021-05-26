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【驚險分娩】孕婦高速公路上突作動分娩　驚青丈夫助接生母女平安

親子 10:45 2021/05/26

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加拿大一名孕婦在高速公路上分娩，母女平安。

懷胎十月進入預產期，BB可能隨時出世。加拿大一對夫婦近日駕車到醫院待產，怎料妻子在高速公路上突然作動分娩，嚇得丈夫立即把車停在一旁，在車上接生。雖然過程驚險，所幸母女最後都平安。

前往醫院途中分娩

綜合外媒報導，妻子Erika在本月10日發現自己穿羊水，便由丈夫Troy載她到醫院待產。丈夫把整個過程拍下來，起初兩人仍有講有笑，討論BB的名字。隨後Erika突然感到「宮縮」開始加快，她痛得抓着汽車天窗邊緣大叫，指自己嘗試忍耐，盼趕到醫院生產。

看見Erika痛苦的模樣，Troy在一旁手足無措。由於陣痛難耐，Erika指示Troy致電助產士，並決定在高速公路上分娩。Troy把車停到一旁之後，看到女兒的頭快出來，對着電話大叫，

她要來了，要來了！快告訴我該怎樣做！

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女兒順利出生

數秒之後，BB順利出生，Erika連忙把女兒擁入懷中。起初BB沒有哭泣，令Erika和Troy十分緊張。幸好過了一會，BB放聲大哭，他們都鬆一口氣。救護車隨後趕到現場，將兩母女送往醫院作進一步檢查。

事後Troy把影片上載到YouTube，指自己沒有想過在駕車途中迎接BB出生，形容接生過程驚險。影片引來網民討論，不少網民送上祝福，希望BB女健康長大。

同場加映：懷孕25周未感胎動緊張痛哭　「新聞女神」黃麗幗誕子喜極而泣：成為媽媽非易事

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責任編輯︰王明芳

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