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【魚毛姐出院】內地打回春針疑感染惡菌　余慕蓮康復後只盼多活兩年

娛樂 16:18 2021/05/25

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

余慕蓮現已康復出院。

現年83歲的資深藝人余慕蓮（魚毛），去年8月被診斷肺纖維化，11月驗出患罕有病症血液炎，因肺纖維化入院，送入伊利沙伯醫院ICU，情况一度危殆，幸至今年4月26日，魚毛姐終於出院，日前並相約資深傳媒人汪曼玲一齊飲茶。

余慕蓮近日接受傳媒訪問，憶述住院近半年的心情，更自言因為留醫期間太辛苦，一度放棄生存意志。

【魚毛姐出院】出院近一個月工人貼身照料 余慕蓮腰部乏力要靠輔助架走路

傳媒人汪曼玲約魚毛姐飲茶。（取自facebook）

住院如人間煉獄

魚毛姐出院近一個月，不少好友輪流探望，早前傳媒人汪曼玲在社交平台發布探訪魚毛姐照片，余慕蓮精神大致不錯，出院後還染了髮，並跟好友及工人陪同下出外飲茶。

魚毛姐早前又接受傳媒訪問，她坦言住院期間，心情如入了煉獄，因醫院衛生環境不理想，又有不少重病的病人，看到生生死死，令魚毛姐也心情低落，覺得死了還好，像身處人間煉獄，感到生存像折磨。

她又指最初以為是小毛病，但入院後病情反覆，惡劣時全身插喉，要用呼吸機維持生命，後來又因疫情，醫院不準探訪，卧床多時的魚毛姐亦出現褥瘡。

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曾被騙打回春針

魚毛姐坦言因此情緒低落，幸後來醫護容許她每日拆喉數小時，她爭取機會致電給好友訴苦，魚毛姐又感激好友幫忙，如認識超過30年的鄰居為她墊支住院及生活雜費，吳麗珠又幫忙向銀行解釋，為她拿提款紙提取現金應急，薛家燕並常電慰問。

【魚毛姐加油】余慕蓮留院覺悶向大姐明訴苦　手腳乏力正接受物理治療

訪問中，魚毛姐提到3年前在朋友推介下，曾到廣州進行身體檢查，當時診所為她注射了兩枝「回春針」，說有助健康，又拍下不少照片，疑以此作推銷宣傳。

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魚毛姐返港後，診所方面突然稱可付給她兩萬元，魚毛姐有蹺蹊堅拒收錢，因感打的針成份不明，懷疑是血液染惡菌的元兇！

經此大劫，余慕蓮現時仍需再去覆診，到時醫生才決定是否需要再繼續接受療程，今年7月屆84歲的魚毛姐，不諱言希望上天給她多兩年時間。

同場加映：何遠東訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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