【農莊住宿】青協下月推農莊職場實習及住宿計劃　助自閉症學生適應職場

▲ 8位患有自閉症譜系障礙的高中生去年參加先導計劃，體驗農莊實習及住宿生活。（青協提供）

自閉症譜系障礙（簡稱ASD）青年因社交及溝通障礙，在職場容易碰壁。青協學校社會工作組將於7月起，首辦為期2年的「自家農莊」職場實習及住宿計劃，為ASD高中學生提供職涯指導、綠色耕作及生活技能訓練，並透過宿營體驗，提升學生的自我照顧能力。計劃獲香港公益金資助，參加費用全免，現正接受報名，6月19日截止。

計劃目標對象是在學及準備離校，並確診為自閉症譜系障礙（智商達80或以上）的中三至中六學生及其照顧者，經老師及社工轉介報名。參與學生將於青協有機農莊、水耕農莊及友善僱主網絡，獲得農耕及不同行業的工作體驗，以裝備他們面對畢業後的挑戰。計劃同時為家長提供輔導、親子及小組活動，以促進照顧者的情緒健康，與子女同行成長，詳情可瀏覽計劃網站。

先導計劃已於去年底至本年初推出，8位ASD高中生參與「自我認識」、「職業探索」、「有機耕作」及「生活技能」等預習課，其後進行2日1夜農莊實習及住宿生活，學習基本職場技能及工作態度等。

▲ 8位患有自閉症譜系障礙的高中生去年參加先導計劃，體驗農莊實習及住宿生活。（青協提供）

中三學員俊成（化名）表示，工作實習、團隊煮食與宿營體驗，讓他學懂要給予空間其他學員、多觀察別人如何工作，以調整心態面對日後的工作挑戰。中四的梓文（化名）及中五的志文（化名）亦表示，農莊的大自然環境讓他們感到平靜專注，協助銷售農產品時亦有機會與人互動。梓文說：「看到自己成功出售不少農作物，感到興奮及滿足，平日在學校也沒有這些機會。」

至於學員父母，普遍認為子女缺乏交際能力，容易令人誤會而被欺負；遇到困難時亦欠缺彈性，易引起緊張情緒，部分家長亦擔心子女畢業後的生活或出路。他們坦言，作為特殊學習需要子女的照顧者，經常因子女固執的行為感到煩躁和迷惘。他們期望坊間有更多支援特殊學習需要學生的職前服務，並定期舉行家長小組，提供減壓工作坊、就業資訊和見工技巧，建立家長網絡等，有助他們支援子女規劃畢業後的生活及促進家長的情緒健康。

青協自2010起為全港近100間中小學以駐校及到校形式，推行特殊教育支援服務，針對學生在中小學及畢業後的成長需要，提供個案輔導、社交、情緒及執行技巧等訓練。

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責任編輯：馮琪雅