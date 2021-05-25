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【港深創科園】陳茂波︰港府正全力發展港深創科園　擬優先發展醫療科技等方面

政治 16:04 2021/05/25

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財政司司長陳茂波表示，港府正全力發展位處落馬洲河套地區的港深創新及科技園。（資料圖片）

財政司司長陳茂波表示，港府正全力發展位處落馬洲河套地區的港深創新及科技園，擬優先發展醫療科技、大數據及人工智能、機械人、新材料、微電子及金融科技等6個領域。

陳茂波今在一個論壇致辭時稱，港深創科園是港府推進大灣區建設國際科技創新中心的重要把手，正與深圳市政府攜手把港深創科園與深圳科技園區，一起建設成深港科技創新合作區，實現「一國兩制」下的「一區兩園」，指出園區第一期發展共有八座樓宇，預計可於2024年至2027年間分階段落成。

他提到，本屆政府在創科方面，已承諾投放超過1100億元，循八大方向完善創科生態環境，至今漸見成效。他指出，當局正全力推動在香港科學園建設首兩個「InnoHK創新香港研發平台」，包括聚焦醫療科技的「Health@InnoHK」，以及聚焦於人工智能及機械人科技的「AIR@InnoHK」，兩個平台已收到超過60份來自本地大學及多家海外院校和科研機構的建議書，首批20多間研發實驗室正陸續啓動。

陳茂波表示，粵港澳大灣區是國家的重大發展戰略，區內人口超過7000萬，生產總值達17,000億美元，建設國際科技創新中心是大灣區發展的其中一項重點工作，這為香港的創科發展帶來難能可貴的機遇。

他強調，本港必須把握好這個黃金機遇，積極融入國家發展大局，加強與大灣區其他城市的創科合作，充分發揮優勢互補，貢獻國家所需，以有更廣闊的發展空間，當局會繼續積極推動各項創科政策的落實，把握好「十四五」規劃的機遇，深化與內地，尤其是大灣區內兄弟城市的創科合作。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯︰尹櫻霖

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