【愛滋病】今年首季增101宗個案　近半涉同性性接觸、22人涉異性性接觸

▲ 今年首季增101宗個案，近半涉同性性接觸、22人涉異性性接觸（資料圖片）

衞生署衞生防護中心於2021年第一季接獲101宗感染人類免疫力缺乏病毒（愛滋病病毒）的新增個案，數字較上一季110宗稍低。自1984年以來，愛滋病病毒感染呈報個案累積至10,886宗。而自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累積有2,254宗。

該101宗愛滋病病毒感染新增個案涉及87名男性及14名女性。其中，50人透過同性或雙性性接觸受感染，22人透過異性性接觸受感染，而餘下29宗個案的傳播途徑因呈報時資料不足而暫時未能確定。

新增個案的三個主要呈報來源分別是公立醫院、診所及化驗所（43宗）；衞生署社會衞生科診所（23宗）以及愛滋病服務機構（14宗）。另外，有66名感染者（65%）已到衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理。

此外，季內錄得24宗愛滋病新增個案呈報，其中12宗（50%）透過同性或雙性性接觸受感染，9宗（38%）透過異性性接觸受感染，而餘下三宗個案（13%）的傳播途徑因呈報時資料不足而暫時未能確定。該季最常見的愛滋病併發症是肺囊蟲肺炎，即一種肺部感染。



回顧香港的愛滋病情況，衞生防護中心表示：「性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，市民應恆常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。」



而自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累積有2,254宗。

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責任編輯：鄧凱文