【視力問題】團體為6歲或以下幼童提供到校視力檢查　發現每6個幼童1人有視力問題

▲ 有團體發現16%接受視力檢查的學童，有視力問題。

香港兒童視力篩查及教育中心（VSEC）本學年到多間幼稚園為6歲或以下幼童提供免費視力檢查，發現16%受檢學童有視力問題，當中9成從未發現有關問題。

中心自去年9月開始至上周為4,832名從未接受視力檢查的2至6歲學童進行視力檢測，發現779位，即約16.1%受檢學童檢測出有視力問題，即6位學童中就有一人有視力問題。其中有散光問題的學童最多，有12.9%；近視學童則有2.2%，遠視學童則有1%。有視力問題的幼兒中，當中約30%為4歲兒童，34%為2至3歲幼兒。

目前港府為4至5歲兒童提供「學前兒童視力普查」 ，於母嬰健康院進行檢查，但更年幼的小童就沒有相關計劃。中心創辦人張芷淇指，調查中發現視力有問題的兒童，9成原本都未有配戴眼鏡，因幼童未開始讀文字，家長有時都無從得知有視力問題。

第I部分註冊視光師陳家豪表示，這個年齡層的幼兒如有視力問題多數是天生，如果盡早發現，就可盡量矯正其視力。他說，兒童視力發展在0至8歲最為重要，是矯正視力的黃金期，但若等到9歲才發現天生有散光或鴛鴦度數等問題，即使戴眼鏡，視力亦未必如正常人，看物件可能會不清晰。他又說，即使兩三歲的幼童亦可戴眼鏡，不過要視乎深淺情況。

為及早識別出有視力問題的幼童，中心使用由美國引入的視力篩查儀 ，在與幼童相距1米、用儀器對準眼睛，最快30秒就可以檢查出幼童是否有遠視、近視、散光、屈光參差、斜視及瞳孔問題。

今次調查中其中一個視力問題較嚴重的案例，是1名4歲的小朋友，他在接受檢查時情緒不穩 ，一度哭喊而不能做檢查，但進行篩檢後發現他有約700度近視。張芷淇說，總結經驗，通常年幼而患視力問題的孩子都較沒有安全感，情緒有時不穩定。

陳家豪補充指，有視力問題的孩子看物件時會習慣「矇眼」，或湊得很近，如有這些徵狀，家長應盡快帶小朋友求醫。

中心提供免費到訪學校服務，計劃下學年起18個內，為全港17萬6歲下幼童進行篩檢。

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記者：黃悅晴