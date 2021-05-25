【性早熟】食炸雞、香料易致小朋友性早熟？營養師：類雌激素是最危險因子

▲ 營養師分享易致性早熟的4大危險因子。

前陣子好友突然傳訊息問我：「吃什麼東西容易讓小朋友性早熟？」會突然問這個問題主要是因為她的朋友懷疑自己的小孩有性早熟的狀況，所以帶孩子去看了專門看性早熟的名醫，看完回來之後都不敢讓小朋友碰炸雞跟香料。雖然我也聽過坊間：「不要讓孩子吃炸雞，尤其是雞翅跟雞屁股」的講法，不過都只是聽說，沒有實際看過文獻，所以就立刻以Precocious puberty（性早熟）、Nutrition、diet為關鍵字搜尋了文獻，接下來的內容是我簡單翻譯幾篇文獻而來。

容易導致性早熟的危險因子

1. 體重過重：

研究發現性早熟的兒童BMI（身體質量指數）顯著高於一般兒童。

2. 高熱量高脂肪飲食：

這類飲食會導致兒童體重過重，進而容易引發性早熟。攝取垃圾食物，特別是油炸食物，容易引起肥胖問題，而肥胖本身是初經年齡以及其他青春期指標的潛在預測因子。先前也有多項研究指出，過多的脂肪的攝取可能會影響體內雌激素的代謝，或許因此造成性成熟提早發生。

3. 身體活動不足：

身體活動不足容易導致體重過重，間接導致性早熟。

4. 環境荷爾蒙：

這也是最危險的因子。接觸過多「內分泌干擾化學物質」（Endocrine Disrupting Chemicals， EDC），也就是俗稱的「環境荷爾蒙」容易導致兒童性早熟。

讓孩子遠離環境荷爾蒙

研究發現（Ref 6），類雌激素內分泌干擾化學物質（Estrogen-like endocrine disrupting chemicals， EEDC）對人類青春期的發展有非常大的影響，由於它們的結構與人體的雌激素相似，因此可以與雌激素受體結合，即使在還沒有雌激素的狀況下，也會產生與雌激素相似的反應，進而導致性早熟。

在各種塑料製品、阻燃劑、殺蟲劑以及其他生活用品中都含有這類物質，生活中常見的主要EEDC包括：

二氯二苯基三氯乙烷（DDT）

戴奧辛

多氯聯苯（PCB）

雙酚A（BPA）

多溴聯苯（PBB）

鄰苯二甲酸酯

硫丹

草脫淨

玉米赤黴醇

接觸過多這類物質對女孩及男孩的發育都有不良影響。

同場加映：女童用膠樽飲水1年致性早熟濕疹發作 醫生：膠樽含塑化劑及重金屬

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結論

我自己閱讀了幾篇文獻以後，得到的結論就是：均衡飲食很重要。雖然聽起來是老生常談，每位營養師每天都在講均衡飲食，但就所有研究看來，的確就是這樣。導致孩子性早熟的原因不是特定某種食物，而是不健康的飲食模式導致肥胖，進而導致性早熟，所以，只要是天然的食物，其實沒有不能吃的，而是要適量攝取。任何食物，就算是再好的食物，吃過多都不好。

為了避免孩子性早熟，建議讓孩子做到以下幾點：

1. 均衡飲食（足夠的蔬菜與水果）

2. 維持健康體位（避免攝取過多高熱量、高油脂食物）

3. 遠離環境荷爾蒙

闢謠專區

1. 雞隻並沒有打生長激素，台灣的雞隻現在可以長得這麼快速主要是因為育種以及飼料管控。吃炸雞導致性早熟是因為「量吃過多」造成「兒童肥胖」，進而導致性早熟。實際上不只炸雞，任何高脂肪食物吃太多都容易造成性早熟。

2. 攝取「天然黃豆」不會造成兒童性早熟。文獻證據指出，黃豆雖然含有大豆異黃酮，但天然黃豆並不會在兒童身上產生負面的荷爾蒙影響，或是造成性早熟。

文章獲「營養麵包（呂孟凡營養師）」授權轉載。呂孟凡營養師Facebook、網站

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