【育兒心得】中醫媽媽獨門秘方治癒兒子濕疹　楊明霞：6歲前捏脊有助孩子長高

▲ 育有兩歲兒子的註冊中醫師楊明霞表示，兒子出生以來，無食過快餐店的漢堡包，反而每日有一餐都食番薯。

作為醫生，擁有冷靜的頭腦、果斷的能力是不可或缺，但當同時身為母親，看著自己的兒子發燒，就算心痛焦急也要將這些情緒放下，心中只有一個目標，就是希望兒子盡快復元。育有兩歲兒子的註冊中醫師楊明霞，就曾經面對這兩難的經歷。

楊醫師的兒子子龍（Jervis）雖然只有兩歲，但卻小小人仔，卻有很大力氣。因此，1歲前患病還可以餵他吃中藥，但1歲後就已經沒有那麼容易了。「因此要開一些甘甘地、不太有味道的中藥混在食物中給他食。」楊醫師說。

▲ 好學的楊醫師，懷著子龍時仍然去應博士考試。畢業了，當然與囝囝合照啦！（圖片：被訪者提供）

她記得子龍1歲8個月的時候，有次因為家人感冒病了傳染給他，發燒至39.5度。楊醫師那天還要上班，但因為兒子實在太高燒，也要午飯時間趕回家替他針灸，結果要出動3個大人才將他『制服』。

我要針大椎穴、曲池穴、尺澤穴、耳尖穴等穴位，小朋友針灸一定會喊，我都好心痛，但作為醫生，要冷靜、抽離，因為我是唯一可以幫到他的人，如果不針灸，不會好得快，所以我會手快，落針後便起針。

幸好一、兩小時後，子龍燒已退至37.5度了。

其實，自子龍出生以來，除了衛生署規定兒童要接種的疫苗外，他都沒有看過西醫，就連患上困擾許多父母的濕疹，也只採用中醫療法。

我坐月的時候，我想可能家人使用梘液不當，或者落多了，以致子龍出現了濕疹，無論手腳面都有，好痕會喊。

▲ 作為母親，楊醫師最想兒子開心快樂地成長，而子龍也特別喜歡笑。（圖片：被訪者提供）

由於楊醫師一直對皮膚病有研究，因此她用金銀花、杭菊花及防風等藥材製成油劑，幫兒子塗抹患處，還會幫他針灸。但那時Jervis還不夠6個月大，就要受針拮之苦。「無辦法，他揀了我做他阿媽；亦因為他揀了我做阿媽，所以好得快。」結果一、兩個星期後，Jervis的濕疹就痊癒了。

為兒子捏脊按摩快高長大

作為母親兼且是中醫師，當然希望兒子身體健康、快高長大。楊醫師就很喜歡每天也替兒子捏脊，目的是刺激膀胱經，改善身體，提高免疫力，又可養腎氣，容易快高長大。

只可以6歲前做捏脊，大個了就不能做了。我個仔很喜歡按摩，問他舒唔舒服，他會說：「舒服。」你知唔知媽媽好錫你，他會避而不談，說：「繼續捏。」

她也會替兒子按足三里、上巨虛、下巨虛等穴位補脾胃，又會按太溪穴、大鐘穴、復溜穴及交信穴等養腎氣。

▲ 雖然只有兩歲，但子龍已有半道門般高。（圖片：被訪者提供）

雖然子龍只有兩歲，但作為母親，楊醫師已很自豪地說：「他現在已有半道門那麼高了，比同齡小朋友還要高。」她會形容子龍是鋼鐵型，手腳長，很有肌肉。

還有一點，子龍性格堅強獨立，最近的長假期，楊醫師才帶他去元朗河背水塘行山，走了兩、三小時，也沒有像很多小朋友般要扭抱中斷行程。

大人吃甚麼小朋友便吃甚麼

楊醫師強調小朋友的飲食，與大人的飲食習慣有著密切的關係。就好像楊家少外出吃飯、少吃加工食物、朱古力、雪糕雪條。「子龍出生以來，無食過快餐店的漢堡包，反而每日有一餐都食番薯。」她說子龍吃糊仔較多，會加點淮山、小魚仔等，因為他喜歡吃一些容易吞嚥的食物，這樣也可幫助吸收。由於楊醫師每日都會煲湯，如合掌瓜、老黃瓜湯等，會將湯舀起去油後，用來煮糊仔給子龍吃。

要增強免疫力，食療是有幫助的，可以多吃小米、番薯、淮山及牛膀等。

▲ 無論是去慈山寺又或者到大潭水塘行山，子龍都好有腳骨力，不會扭抱。（圖片：被訪者提供）

至於小朋友經常喝的牛奶及雞蛋，子龍反而沒有多吃。

由於現在的食物來源有問題，牛奶被認為有激素，因此出現很多代替品，所以子龍歲半已無再喝奶了。如果要補充鈣質，魚乾及蝦乾仔，已經有豐富鈣質。

至於雞蛋，雖然營養豐富，又富有蛋白質，但由於年紀還小，楊醫師只給他吃半隻雞蛋。

「其實小朋友最重要是均衡飲食，菜多肉少，大概是6:4的比例。幸好，子龍無偏食，因為我們煮魚比較多，他也喜歡食魚。」楊醫師說。

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母親的渴望

小朋友永遠都是母親的心肝寶貝。自從子龍出生後，楊醫師覺得兒子的成長，每一刻都很難忘。

由不懂說話到好像鸚鵡跟住你講，每一周都有很大的轉變。記得有一次我放工回來，他想食腰果，我便叫他跟住我講：「媽媽，我愛你！」他第一次講：「媽媽，我愛愛愛你！」那一刻，好像整個世界很多心都掉下來。

那麼楊醫師有沒有想過，將來子龍也做醫生呢？

他將來做甚麼工作，有他自己的選擇，我只希望他懂得一些簡單的醫療知識，像風寒冷倒了，可以用薑蔥焗水，風熱喉嚨痛則用金銀花、菊花，希望他懂得這些基本知識，能照顧自己，令自己身體健康。至於繼承衣缽，無特別奢望，他開心就可以了。

記者：何小雲