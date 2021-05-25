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【廉政狙擊】胡定欣為新劇角色失眠　黃智雯重拾結他廟街獻藝

娛樂 16:54 2021/05/25

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黃智雯胡定欣再合作拍劇。

邵氏劇集《廉政狙擊》在今日（5月25日）舉行開鏡拜神儀式，劇中演員胡定欣、黃智雯、黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、蔡思貝、林夏薇等出席。

今次是胡定欣與黃智雯（Mandy）兩個好姊妹自2009年的《巴不得爸爸…》首次合作後，相隔12年才再在劇集碰頭。所以二人接受TOPick訪問都異口同聲表示，十分期待今次的演出。

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黃智雯、胡定欣、林夏薇新劇開工。（攝影：陳家瑩、鄭嘉瑤）

定欣智雯為劇本入迷

胡定欣在看劇本做功課時，已急不及待地不時打電話給黃智雯，定欣興奮地說：「因為Mandy之前演舞台劇，未完全細閱畢整個劇本，而我就不斷打給她：『我們幾兄弟姊妹情好睇。』」

《廉政狙擊》故事講劇中的胡定欣、黃智雯、黃宗澤、吳卓羲、王浩信在小時候本來是住在同一幢唐樓的朋友，可是因為唐樓倒塌，眾人由此失散，在10多年後再相遇。

Mandy說：「睇劇本講我們久別重逢時，一諗到定欣，已經好有畫面、好touching。」

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定欣讚智雯多才多藝

黃智雯劇中角色是在廟街的歌廳工作，所以她表示現在重拾回結他練習。定欣聞言半開玩笑地說：「我只知你懂彈琴，原來還會彈結他，而且又懂跳舞，真是多才多藝。」

雖然胡定欣與黃智雯是好姊妹，她們亦各自常與黃宗澤、吳卓羲、王浩信合作，雖然老聚頭，不過她們齊表示，相信在拍攝現場彼此不會興奮地聊天，因為今次的劇很沉重。

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定欣從影以來最沉重角色

定欣甚至因看完劇本後睡得不好：「今次故事好沉重， 會講各人分散後，在成長生活有過程中各有不同際遇，對他們的影響，這次也是我入行以來最苦最傷痛的角色。」

所以現實中明明較黃宗澤年輕的胡定欣，今次在劇中反而要演對方家姐，專業的她不介意：「最初聽要演黃宗澤的家姐，我也心諗：「吓！唔係呀嘛？』但看完劇本後完全不會想此事，因為這劇是講人與人之間的一份情。」

記者：陳家瑩、鄭嘉瑤

同場加映：黃智雯訪問

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