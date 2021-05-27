【最強媽媽】三度自然懷孕均告失敗　港媽排除萬難育成試管BB

▲ 懷孕機會愈見渺茫，Candy在朋友介紹下決定一試做試管嬰兒，過程中除了患得患失，身體上也要承受痛楚。

孩子是上天所賜的禮物，要成功懷孕，也不是理所當然的事。2010年結婚的Candy先後3次自然懷孕均告失敗，第二次懷孕時更因宮外孕需切除左邊輸卵管。懷孕機會愈見渺茫，Candy在朋友介紹下決定一試做試管嬰兒，過程中除了患得患失，身體上也要承受痛楚。13個月前，囡囡洛頤終於來到人間跟爸媽相見，初為人父母，Candy跟丈夫難掩興奮的心情，喜極而泣。



今年37歲的Candy結婚初期跟丈夫打算先過一年甜蜜二人世界，然後便努力造人當爸媽，果然很快便發覺懷孕，可惜中空寶。

我們是2010年11月結婚的，結婚一年後想要BB，之後發覺真的懷孕了，但沒多久發現見紅，醫生説因周數太短看不到是否有BB，著我先休養一下。我回娘家休養了一個月，再回醫院再見醫生，醫生說胎兒自然流產了。因是第一次懷孕，知道消息後真的很傷心。

▲ 當第一眼看到屬於自己的小生命時，Candy 跟丈夫均感動流淚，一切得來不易。（受訪者提供）

緊急切除右邊輸卵管

傷心過後，夫婦二人從沒打消過要BB的念頭，惟有先好好調理身體再作嘗試。2013年，等了九個月都沒動靜，正想預約時間到家計會看生育科，卻發現懐孕了。Candy今次格外小心，怎料打擊再一次襲來。

大約懷孕一至兩個星期，我感覺左邊小腹有些痛，醫生說正常懷孕也有可能出現抽扯的痛，著我多留意有否出血情況。但數天後仍然很痛，忍痛個多星期，突然一天在公司冒冷汗，加上有點出血，於是馬上到急症室。結果發現左邊輸卵管脹大出血，可能是胎兒塞住在那裏，沒有落到子宮位置，也就沒有發育，這就是宮外孕。

醫生安排Candy緊急進行手術切除左邊輸卵管，也即表示，日後懷孕的機會只餘下一半。更教Candy傷心的是，醫生說另一邊即右邊輸卵管出現宮外孕的機會也會很高。很想當媽媽的Candy，開始萌生一試試管嬰兒的念頭。

那時覺得自己好像有所缺陷，懷孕的機會又低了。曾想過到公立醫院排期試試管嬰兒的，但發覺需時太久，有可能排期一至兩年才安排跟護士見面，接著進行驗身，才可見醫生，倒不如自己再作嘗試。

▲ Candy表示整個孕期跟一般孕婦無異，身體也沒有太大不適。（受訪者提供）

Candy抓緊餘下一半的懷孕機會，更加小心保養身體，戒口、做運動、看中醫樣樣齊。

丈夫見上次宮外孕要進行腹腔鏡手術，覺得我很傷身，也不想我再懷孕。那次之後，自己也好像有很多焦慮。但我仍想再試一次，因為我是一個傳統的人，總希望有孩子，令家庭更加完滿。

2015年，Candy決定再試一次。她跟丈夫一起看中醫、一起調理，結果兩、三個月後再度懷孕，這次Candy更加小心翼翼，可惜再一次令她失望。

一、兩星期後，我發覺右邊小腹又出現微痛，醫生也發現胚胎不在子宮裏發育，同樣在輸卵管發現有黑影。醫生建議切除右邊輸卵管。那時我跟家人都反對，切除後即沒機會再懷孕。

Candy於是上網找資料，希望有其他方法可保留餘下的輸卵管。竟給她看到一些資料指有些成份輕微的化療針可令胚胎自行萎縮，排出體外。當時醫生説可行，可惜打了一針後不成功，醫生批准打第二次，但若不成功就不能再打，一定要動手術切除，幸好第二次終於成功了。

▲ Candy說第一眼看到女兒時，真的很開心和感動，她跟丈夫都忍不住哭了。（被訪者提供）

承受宮外孕之痛

經歷一次自然流產、兩次宮外孕，Candy心情沉重且低落。但恨當媽媽的意志力驚人，Candy還是想再搏多一次。相隔差不多三年，2018 年時夫婦二人已用盡所有方法，希望能自然懷孕，但結果還是落空。

2019年，一位好朋友跟我一樣有不孕問題，她介紹我去威爾斯親王醫院輔助生育技術中心約見醫生，並先跟醫生見面了解一下身體狀況，再作決定是否要做試管。

Candy跟醫生會面後，決定一試。她先要進行輸卵管造影，看看輸卵管有否塞了因而出現不孕情況。

就算是試管懷孕，若輸卵管有問題，也有機會將試管胚胎沖走，一定要輸卵管暢通沒有積水才行，結果發現原來我的輸卵管是暢通的。

到5月時，醫生時說可以一試了，Candy便要拿針回家自行打落肚皮上，每天打一枝，總共要打10天，這樣做是要令卵子成熟一些。當卵子成熟，下一步就是抽卵。

也聽說抽卵很痛，幸好我不覺得痛。之後回醫院去，發現有13個卵子用得上，當日丈夫也有同時抽精子。兩天後，醫生説有11個受精卵結合了。再過兩天，醫生説有8個受精卵發展到第三日，之後再跟我説總共有6個發展到第五日，即表示成功率很高，因他們一直在發育中，可放入體內了。不過醫生著我再休養一下，在下一次經期來時才放進體內。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

相隔兩個月，胚胎成功放入Candy體內，Candy說整個孕期跟一般孕婦無異，身體也沒太大不適。為了更加安心，她選擇開刀分娩。最後，囡囡洛頤順利出世，Candy說第一眼看到女兒時，真的很開心和感動，她跟丈夫都忍不住哭了。

Candy表示現在還有5個受精卵雪藏起來，日後想要給洛頤添個弟弟或妹妹時可派上用場。現時貯存每兩年收費5,000元，可存時間為10年。

女兒洛頤出世後，Candy於Facebook設專頁「試管bb育成記 小豬女」，除分享洛頤的成長及親子生活點滴，也分享自己懷試管嬰兒的過程及心路歷程。Candy希望分享自己的經歷，跟同樣有不孕問題的媽媽一點支持和鼓勵。

記者︰陳淑儀