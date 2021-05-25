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【綠帽疑雲】老婆被40歲高層狂追約去街　失業港男瞓公園逃避︰好驚老婆走佬

親子 17:45 2021/05/25

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有港男指出妻子被40歲高層狂追，他害怕面對婚姻危機。

疫情影響各行各業，出現結業及裁員潮，婚姻也在疫情下受到考驗。一名港男在網上討論區分享，早前與妻子同告失業，後來妻子找到工作，更被40歲高層狂追約去街。港男「好驚老婆走佬」，又害怕面對婚姻危機，晚上寧願瞓公園逃避。

明知有夫之婦仍力追

該名港男周六（22日）在「連登討論區」，以「估唔到原來4年婚姻係咁脆弱」為題發文，表示疫情下他與妻子在年初失業，妻子之後獲一間藥廠公司聘請，在人事部工作，而他則輾轉找到一份飲食業的工作。他曾做過廚工，加上肯做肯學，月入約2萬元，總算能維持生計。

其妻身邊有不少男同事，彼此關係很好，即使放工後同事仍不時傳短訊給她。當中不乏有錢同事，其中一名約40歲男高層明知她是有夫之婦，仍放工接載她回家。後來其妻向男高層提及丈夫失業一事，對方更發力追求她，約出街、食飯、睇戲等。

港男坦言工作疲累，放假只想留在家裡休息，妻子的寫字樓工作則較舒適，可以準時收工，因此︰

成日想搵節目，於是就應承咗個男人周不時行街，佢哋已經返工又見面，放假又約埋出夜街。

怕離婚瞓公園逃避

他雖感二人行為不妥，但沒太多時間管著妻子。不過，他曾問妻子可否顧及他的感受，妻子卻總是找藉口敷衍他了事，更稱與男高層只是朋友，如不信任她，結婚也沒意思，更提出離婚。港男表明︰

我唔想離婚，所以我忍住，我已經無力再撐落去。我同佢由中學畢業開始拍拖，我今年都20尾，人生已經睇唔到希望，好驚我老婆走佬。

他指出現在放工也不想留在家，甚至「喺樓下公園瞓算數」，害怕面對婚姻問題。他其後留言多謝網民關心，表示「再辛苦我都會撐住」，並提及自己已回家了。

網民︰放生自己大把世界

網民對於港男的遭遇深表同情，但不少人認為他未到30歲還很年輕，若妻子變心留也留不住，不如乾脆離婚重新出發。有網民留言，「20尾大把世界，男人30先啱啱開始」、「你依家唔離婚將來實後悔」、「要珍惜嘅係自己」、「早見真面目都係好」。點擊看更多網民留言︰

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責任編輯：王明芳

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