【飲食禁忌】食榴槤後再飲啤酒　女子狂嘔頭暈急送院

▲ 食榴槤後再飲啤酒，女子狂嘔頭暈急送院。

榴槤被稱為「水果之王」，受不少人喜愛。不過，泰國一名婦人日前吃榴槤後喝下大量啤酒，出現多次嘔吐、頭暈、胸悶的症狀，所幸及時被送到醫院，救回一命。

根據外媒報道，泰國噠叻府一名40歲婦人麗達，近日在家中吃下大量榴槤後，再狂飲啤酒。不久，她開始出現嘔吐、頭暈等症狀。鄰居們發現異常後，立即趕到麗達的家中了解情況，發現她的身體不停顫抖，遂致電附近的慈善團體求助。

▲ （網上圖片）

義工事後表示，趕到麗達家中後，發現她一點力氣都沒有，為她進行簡單急救後，便立即將她送到醫院救治。經檢查後發現，麗達因吃榴槤後喝啤酒，導致血糖迅速上升，目前正留院觀察。

有醫生指出，榴槤會抑制體內「解酒酵素」乙醛氫酶（ALDH）的分泌，減慢身體分解酒精的速度，當體內酒精濃度太高，便會對腦部和身體造成傷害，嚴重更可導致酒精中毒。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

榴槤助消化排解便秘 減慢衰老防癌

一瓣重約234克的榴槤，熱量高達357千卡，相等於約1.5碗白飯，減肥人士需要慎吃。但除了高熱量外，榴槤原來也有不少鮮為人知的營養功效。

據美國農業部數據顯示，一瓣榴槤的膳食纖維達9.23克，以人體一天攝取25克纖維計算，相等於一天攝取量的36%。豐富的膳食纖維有助消化系統分泌，增進腸胃蠕動，避免便秘、腹瀉等問題發生。

榴槤含豐富維生素C，能清除體內的自由基，令皮膚保持濕潤，從而減慢衰老、脫髮、老人斑等症狀。此外，榴槤中的維他命B群，可預防癌細胞形成，增強免疫系統。

註冊中醫師劉芷寧曾受訪表示，榴槤性質溫熱，體質燥熱人士多吃，會有牙齦腫痛、流鼻血、噁心嘔吐等症狀。體質陰虛者食太多則會令體質過於燥熱，導致咽乾喉痛、流鼻血等不良反應，因此建議榴槤每日只食2小粒。

同場加映：常吃高糖水果可導致脂肪肝 醫生：脂肪肝有機會演變成肝硬化及肝癌

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣