疫情期間，留在家的時間大大增加，同時亦造就了更多的親子時間，與子女在家下廚絕對是個有趣又甜蜜的閒餘活動！

【TOPick親子比賽】親子最營食譜大賽現招募各位爸媽聯同子女大展廚藝，創造出屬於二人的「至營」菜色！

【參加即獎】威露士自動泡沫洗手液機 (母親節特別版)(價值$239.9)

人人有份, 簡單幾個步驟贏走豐富獎品，請立即踴躍參加!

豐富獎品包括：

【最具人氣獎】獎品包括：Creuset琺瑯鑄鐵鍋(價值約$980)、德國寶纖營蒸煮盒(價值約$759)及香港迪士尼樂園門票2張

【最多SHARE獎】：SmarTech“Ion Air”迷你HEPA負離子空氣淨化機(價值$498)

遞交作品：

4-5張親子烹飪合照(建議：親子烹飪合照、紀錄烹飪過程的照片／影片及食品完成品照片等)

描述食譜內容及親子烹飪過程的趣事 (50-80字文字簡介)

營養食譜菜色不限，健康至上

參加資格：一對親子(一位爸爸/媽媽 及 一名12歲或以下子女)

遞交資料：1) 4-5張相片 及 2)一段50-80字親子烹飪過程的趣事 (詳情請參閱「遞交作品」)

遞交方式：網上表格

活動期間：2021年5月28日-6月27日

招募截止：2021年6月27日晚上23時59分59秒

活動截止：2021年6月30日晚上23時59分59秒

公佈得獎：2021年7月7日

得獎名單：TOPick小學試題區 (按此)

評審準則：請參閱下表

獎項與獎品：請參閱下表

獎項 名額 獎品 【參加即獎】 人人有獎 威露士自動泡沫洗手液機 (母親節特別版)(價值$239.9)

【最具人氣獎】

(幼稚園組別) 3位

冠軍將由TOPick比賽評審團根據食譜內容及菜色創意程度選出

亞軍及季軍則指活動期間文章獲最高點擊次數的首2名參加者 (獲選標準是參照網站Google統計數據計算)

做法請參閱以下教學圖 冠軍: Le Creuset 琺瑯鑄鐵鍋(18厘米)(玫瑰色)(價值$980)一個

亞軍:德國寶纖營蒸煮盒(價值約$759)

季軍: 香港迪士尼樂園門票2張 【最具人氣獎】

(小學組別) 3位

冠軍將由TOPick比賽評審團根據食譜內容及菜色創意程度選出

亞軍及季軍則指活動期間文章獲最高點擊次數的首2名參加者 (獲選標準是參照網站Google統計數據計算)

做法請參閱以下教學圖 冠軍: Le Creuset 琺瑯鑄鐵鍋(18厘米)(玫瑰色)(價值$980)一個

亞軍:德國寶纖營蒸煮盒(價值約$759)

季軍: 香港迪士尼樂園門票2張 【最多SHARE獎】 3位

(活動期間獲最多分享次數的首3名參加者，獲選標準請參照下方條款及細則)

做法請參閱以下教學圖 SmarTech“Ion Air”迷你HEPA負離子空氣淨化機(價值$498)一部

網頁版分享教學：(例子)

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步驟1：按參加者比賽文章(文末)分享按鈕

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TOPick比賽評審團：

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獎品參考圖片：

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如有問題，歡迎查詢

電郵 (直接按👉👉👉) topick.mktg@hket.com

Whatsapp (直接按👉👉👉) 60528037

條款及細則：

-活動日期為2021年5月28日-6月30日晚上11時59分59秒，遞交者必須交齊所有參加資料方為成功參加，以官方收到的時間為準。

-參加者必須為親子關係，一位爸爸/媽媽 及 一名12歲或以下的子女。

-參加者必須遞交正確個人聯絡資料，以便通知及聯絡領獎事宜。

-每對親子只限參加一次，重複參加或參加資料不齊全將不計算。

-參賽相片必須屬於參加者本人, 每張相片只限使用一次，遞交相片中必須最少一張完成品照片、一張親子合照及紀錄烹飪過程的照片/影片。

-相片不涉及任何侵權、色情、暴力、歧視、侮辱或任何敏感或不法成份。如有違規，TOPick有權取消有關相片/參加者資格。

-TOPick保留使用所有參賽相片作宣傳此活動之權利, 參賽相片有機會被TOPick刊登及報導是次活動花絮。

-參加者成功遞交後7個工作天內將收到電郵確認成功參賽。

-得獎者將於得獎名單公佈後收到TOPick電郵通知領獎詳情。

-獎品使用詳情及期限請參閱獎品兌換信, 一切使用條款以兌換信內容為準, 不接受挑選、更換、更改或升級，如有遺失或逾期，TOPick將不會補發。

-【最具人氣獎】獲選標準:冠軍將由TOPick比賽評審團根據食譜內容及菜色創意程度選出1位參加者, 亞軍及季軍則根據網站Google統計數據計算, 在比賽期內在TOPick網站，幼稚園組別及小學組別各選2位(參加者)文章獲最高點擊收看次數。

-【最多SHARE獎】獲選標準是於比賽期內, 首3篇(參加者)文章獲最多FB分享次數*的參賽文章。(<<<請參閱文章內的教學圖指示)

*分享次數計算：須於比賽期內到TOPick網站，按參賽文章內的FB分享按鈕，並分享到FB的次數作準。

- 如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。