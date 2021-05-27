【TOPick親子比賽】親子最營食譜大賽 │ 贏走LC鑄鐵煲、德國寶纖營蒸煮盒及香港迪士尼樂園門票 │ 立即參加
【參加即獎】送威露士自動泡沫洗手液機 (母親節特別版)(價值$239.9)
疫情期間，留在家的時間大大增加，同時亦造就了更多的親子時間，與子女在家下廚絕對是個有趣又甜蜜的閒餘活動！
【TOPick親子比賽】親子最營食譜大賽現招募各位爸媽聯同子女大展廚藝，創造出屬於二人的「至營」菜色！
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人人有份, 簡單幾個步驟贏走豐富獎品，請立即踴躍參加!
豐富獎品包括：
【最具人氣獎】獎品包括：Creuset琺瑯鑄鐵鍋(價值約$980)、德國寶纖營蒸煮盒(價值約$759)及香港迪士尼樂園門票2張
【最多SHARE獎】：SmarTech“Ion Air”迷你HEPA負離子空氣淨化機(價值$498)
遞交作品：
- 4-5張親子烹飪合照(建議：親子烹飪合照、紀錄烹飪過程的照片／影片及食品完成品照片等)
- 描述食譜內容及親子烹飪過程的趣事 (50-80字文字簡介)
- 營養食譜菜色不限，健康至上
參加資格：一對親子(一位爸爸/媽媽 及 一名12歲或以下子女)
遞交資料：1) 4-5張相片 及 2)一段50-80字親子烹飪過程的趣事 (詳情請參閱「遞交作品」)
遞交方式：網上表格
活動期間：2021年5月28日-6月27日
招募截止：2021年6月27日晚上23時59分59秒
活動截止：2021年6月30日晚上23時59分59秒
公佈得獎：2021年7月7日
得獎名單：TOPick小學試題區 (按此)
評審準則：請參閱下表
獎項與獎品：請參閱下表
|獎項
|名額
|獎品
|【參加即獎】
|人人有獎
|威露士自動泡沫洗手液機 (母親節特別版)(價值$239.9)
|【最具人氣獎】
(幼稚園組別)
|3位
冠軍將由TOPick比賽評審團根據食譜內容及菜色創意程度選出
亞軍及季軍則指活動期間文章獲最高點擊次數的首2名參加者 (獲選標準是參照網站Google統計數據計算)
做法請參閱以下教學圖
|冠軍: Le Creuset 琺瑯鑄鐵鍋(18厘米)(玫瑰色)(價值$980)一個
亞軍:德國寶纖營蒸煮盒(價值約$759)
季軍: 香港迪士尼樂園門票2張
|【最具人氣獎】
(小學組別)
|3位
冠軍將由TOPick比賽評審團根據食譜內容及菜色創意程度選出
亞軍及季軍則指活動期間文章獲最高點擊次數的首2名參加者 (獲選標準是參照網站Google統計數據計算)
做法請參閱以下教學圖
|冠軍: Le Creuset 琺瑯鑄鐵鍋(18厘米)(玫瑰色)(價值$980)一個
亞軍:德國寶纖營蒸煮盒(價值約$759)
季軍: 香港迪士尼樂園門票2張
|【最多SHARE獎】
|3位
(活動期間獲最多分享次數的首3名參加者，獲選標準請參照下方條款及細則)
做法請參閱以下教學圖
|SmarTech“Ion Air”迷你HEPA負離子空氣淨化機(價值$498)一部
網頁版分享教學：(例子)
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手機版分享教學：(例子)
步驟1：按參加者比賽文章(文末)分享按鈕
步驟2：按FB分享按鈕，並分享到自己FB上
TOPick比賽評審團：
獎品參考圖片：
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TOPick hketTV《湊得輕鬆啲》匯聚親子育兒專家及名校校長坐鎮，與爸媽同行「湊得輕鬆啲」
如有問題，歡迎查詢
電郵 (直接按👉👉👉) topick.mktg@hket.com
Whatsapp (直接按👉👉👉) 60528037
條款及細則：
-活動日期為2021年5月28日-6月30日晚上11時59分59秒，遞交者必須交齊所有參加資料方為成功參加，以官方收到的時間為準。
-參加者必須為親子關係，一位爸爸/媽媽 及 一名12歲或以下的子女。
-參加者必須遞交正確個人聯絡資料，以便通知及聯絡領獎事宜。
-每對親子只限參加一次，重複參加或參加資料不齊全將不計算。
-參賽相片必須屬於參加者本人, 每張相片只限使用一次，遞交相片中必須最少一張完成品照片、一張親子合照及紀錄烹飪過程的照片/影片。
-相片不涉及任何侵權、色情、暴力、歧視、侮辱或任何敏感或不法成份。如有違規，TOPick有權取消有關相片/參加者資格。
-TOPick保留使用所有參賽相片作宣傳此活動之權利, 參賽相片有機會被TOPick刊登及報導是次活動花絮。
-參加者成功遞交後7個工作天內將收到電郵確認成功參賽。
-得獎者將於得獎名單公佈後收到TOPick電郵通知領獎詳情。
-獎品使用詳情及期限請參閱獎品兌換信, 一切使用條款以兌換信內容為準, 不接受挑選、更換、更改或升級，如有遺失或逾期，TOPick將不會補發。
-【最具人氣獎】獲選標準:冠軍將由TOPick比賽評審團根據食譜內容及菜色創意程度選出1位參加者, 亞軍及季軍則根據網站Google統計數據計算, 在比賽期內在TOPick網站，幼稚園組別及小學組別各選2位(參加者)文章獲最高點擊收看次數。
-【最多SHARE獎】獲選標準是於比賽期內, 首3篇(參加者)文章獲最多FB分享次數*的參賽文章。(<<<請參閱文章內的教學圖指示)
*分享次數計算：須於比賽期內到TOPick網站，按參賽文章內的FB分享按鈕，並分享到FB的次數作準。
- 如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。