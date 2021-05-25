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【單親媽媽】寧獨力湊3子不願偽單親　堅強媽︰不離婚就要一打四

育兒經 17:44 2021/05/25

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一名台媽寧願離婚獨力湊3孩，認為偽單親比單親更可怕。

要維繫一段婚姻不容易，有爸/媽為了孩子，即使夫妻關係破裂，也堅拒離婚，為的是給孩子一個「完整」的家。日前一名單親媽在網絡發文，分享自己寧願一人湊3兒子，也不想「偽單親」跟丈夫成為有名無實的掛名夫妻，此帖文掀起一眾單親媽媽的共鳴，引起熱議。

育有3兒決定離婚

該名台灣網民是名單親媽，日前在facebook群組「爆怨2公社」發帖文分享經歷，她有感拍拖跟結婚真的不一樣，等有孩子才能看清楚很多事，她跟前夫拍拖5年多結婚，而第一胎是雙胞胎孖仔，之後誕多一名兒子，成為3孩媽媽，她表示婚後「體驗了6年才決定離婚」。

現時是單親媽的她一人照顧3兒子，在別人眼中可能很辛苦，但她沒有後悔，從不埋怨，有感而發說出︰

單親可怕嗎？經歷了那麼多之後我覺得「偽單親」比「單親」更可怕！離婚後自己一打三。有人問我後悔嗎？有甚麼好後悔的，如果沒離婚，我要一打四欸，開甚麼玩笑！

沒離婚就要湊「4孩」

她在留言回覆網民時提及更多感受，表示如果沒離婚等於多了一位大大兒子，即前夫，而且這大大兒子更不是親生，有感妻子沒有責任要照顧/管教丈夫。她沒有道出離婚的真正原因，只是透露前夫沒有盡爸爸的責任、不理家事，即使離婚後也沒有共同承擔照顧孩子的責任。

如果他喜歡孩子，當初我就不會偽單親了，別無選擇。（我）三個小孩都帶走，他沒說要小孩喔。

不少網民認同該名單親媽媽，並大讚她堅強樂觀，她表示偶然也會感悲觀，3個都是男孩子，曾很擔心之後的叛逆期等。可是她現時非常幸福，更勉勵其他類近狀況的媽媽︰

真的，放過自己，海闊天空，沒必要維繫一段空殼的假象。媽咪辛苦了！我們一起加油。

引起媽媽共鳴

有關帖文引起大量媽媽/人妻的共嗚，一起互呻人妻辛酸，大罵丈夫/前夫是豬隊友。有的表示現時離婚很普遍，分享經歷，表示離婚不是甚麼可恥事，為了孩子單親或會更好，要忠於自己，活得開心自在。更多網民留言可點擊以下圖片︰

    點擊圖片放大
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同場加映︰獨力照顧自閉智障兒　單親癌母：要無限放低自我適應孩子

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責任編輯：王明芳

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