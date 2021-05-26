【減肥大作戰】減肥都可以食零食　營養師推介便利店7款低卡零食

▲ 營養師推介便利店低卡零食

不少人減肥期間想吃零食，但往往又怕有罪疚感。註冊營養師黃翠萍（Frances）近日在其facebook專頁介紹7款可於便利店購買的低卡零食和飲品，並列出建議的食用份量及進食貼士，讓大家在減肥期間有更多選擇，可以「食住瘦」。

留意營養標纖

Frances表示，最近逛便利店時發現部份素食零食和飲品，適合減肥人士。她提醒，素食不代表健康，也需看看產品營養標纖，包括以下三方面：

糖分

不宜多於5克（以一份約100卡的零食為例）

例如，某朱古力脆片每一個食用份量（即1/2包）只有111卡路里，但有8.8克糖，糖分較多。

脂肪

不宜多於5克（以一份約100卡的零食為例）

要留意食物成分表上有沒有「反式脂肪」，氫化植物油（hydrogenated vegetable oil）、植物起酥油（vegetable shortenings）均含有反式脂肪。

即使攝取少量反式脂肪，也很易會超標，增加人體內的壞膽固醇。其中，棕櫚油經常出現於零食成分表中，所含的飽和脂肪比牛油、豬油多，經常吃過量會增加體內的壞膽固醇。

鈉質

擔心水腫，以及高血壓人士要特別留意食物是否「高鈉」。

每100克食物含有的鈉質多於600毫克，就屬於「高鈉」。世衞建議，每個成年人每日攝取的鈉質上限為2000毫克。

低卡零食飲品

Frances推介以下7款零食和飲品（於7-Eleven有售），並列出建議食用份量，讓減肥人士考慮：

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內容獲「註冊營養師 Frances . 營煮日常」授權轉載

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記者：黃泳欣