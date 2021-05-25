【STEM教學】小學生迪士尼邊玩邊學　園區內驗證STEM理論

▲ 抱抱龍Rex當主角的視錯覺遊戲，以摺紙把抱抱龍由平面變立體，透過手機更會看到Rex的視不斷追着你看。（黃建輝攝）

課堂學習與戶外學習大相逕庭，要是能走進大型樂園邊玩邊學，會否是學生們最易投入、最受歡迎的模式？為幼稚園至專上程度學生而設的迪士尼青少年團隊活動計劃，最近新增了STEM體驗行，讓小學生從各項遊樂設施中解構STEM原理。

STEM體驗行由迪士尼團隊與中華基督教會協和小學一同製作，利用園內的場景及遊樂設施，讓學生趣味地學習STEM，並把學到的知識應用在日常生活中。當中有從「瘋帽子旋轉杯」學習向心力和離心力的理論、在「蟻俠與黃蜂女︰擊戰特攻！」 學習數學理論中的比例概念等。

▲ 吳韻琴指利用全方位教育基金，可讓學生走出校園，樂園環境脗合教育局指引，有趣的學習場景也適合串連STEM內容。（黃建輝攝）

與教育界一同發展

據香港迪士尼樂園教育策劃統籌高級總監吳韻琴（Christine）指出，迪士尼青少年團隊活動計劃在美國創辦數十年，香港開幕時已引入，十多年間不斷演化，並邀請教育界一同發展，課程內容、選項、程度深淺等，亦緊扣學校課題。

STEM課程在美國也有，但內容不相近，因而更想構思一個本地化的STEM課程。

STEM體驗行是為高小學生度身編製，提供動手做實驗的機會。

希望學生置身迪士尼故事元素中，能有多些學歷，並寓學習於娛樂，培養解難能力、創意思維和探究精神。

她續稱，樂園就像一個live classroom，簡單如小小世界有一道鐵索橋及圓拱橋，已可延伸橋樑有哪幾種類別？為何會出現？如何製造？在日常生活中可以如何應用等等。

與學校合作的STEM課程，由構思、諮詢、實地考察、設計、試驗到修改落實，經歷了整整一年時間。當中最困難的正是資源太多。

她強調，STEM並不只存在於受歡迎的遊樂景點，一些平時沒注意的場景，也有很多學習元素，要在眾多設施中篩選，再與學校商討，慢慢收窄範圍，最終才得以濃縮成3小時的課程。

緊貼學生學習程度

中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻身兼教育局STEM教育小組成員，他指出，樂園內的遊樂設施包含科學、動畫、物理等等不同元素，很多事物均與STEM息息相關，不同場景有不同學習機會，把知識與真實環境串連在一起，不再只是書本上的理論，能讓學習更有效。

參與課程設計的副校長鄭俊傑稱，學校可按學生們的學習程度，為課程提供合適的建議。

我們不是要同學學習大學程度的道理，一些太深奧的題材，未必適合小學生，因太難的他們做不到，太淺的卻沒興趣；同時也希望活動中每個學生也有機會參與，能運用觀察並動手實踐。

例如要引證黃金比例，同學要在活動中互相量度高度及伸開雙手的闊度，簡單的設計已包含數學原理。

數學中有很多有趣的原理，同學先理解、驗證，再在場景內玩一遍蟻俠與黃蜂女變大縮小的效果，應可察覺更多。

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又如以《Toy Story》的抱抱龍Rex當主角的視錯覺遊戲，以摺紙把抱抱龍由平面變立體，透過手機更會看到Rex的視不斷追着你看。

視錯覺是將正常凸出的部分凹下去；在課堂上可以說概念，但如何應用則要同學經歷過才更深刻。活動後更可就着延伸學習教材向家人朋友介紹，同學能把過程說出來，也代表已理解當中的基本知識。

他指出，活動在樂園進行本身已很有趣，是真正的活動教學。他欣賞迪士尼在構思課程上所花的心思，如編排行程的移動路、物資處理等。

單是如何放置一件道具，也試驗了多次，並要收藏在意想不到的地方，目的都是要維持到迪士尼的特色，否則在學校內學習便可以了！

他笑言，完成課程後學生都會想再來玩，既學到課堂學不到的事情，也能與同學一同探究，是難忘的經歷。

是次合作滿足感很大，因所製作的項目全港學生也可參與，作為教育工作者感到機會很難得。

鄭Sir不諱言，每間學校對STEM的定位不同，但走進樂園，希望同學都能動手做，透過假設、實驗、立論，培養科學探研精神。

▲ 訪問當天參與課堂活動的都是五年級學生，吳韻琴（左一）、鄭俊傑副校長（左三）蔡世鴻校長（右一）與同學合照（黃建輝攝）

全人發展德育課

Christine指出，STEM體驗行是首個STEM課程，對象是小四至小六學生，未來會繼續發展初小及中學課程，並可因應學校正教授的課程作出調節。

迪士尼青少年團隊活動計劃至今主要有4個項目，內容涵蓋物理科學、創意動畫、音樂舞蹈表演、通識及環保等等。

當中迪士尼樂園探索之旅更會由小朋友主導，利用全方位學習錦囊小冊子進行一場探索之旅，小朋友要按圖索驥，搜索園區內的獨特資源，像野外向定般實地找答案。

今年將推出的還有全人發展及價值觀教育，她續稱，中小學課程往往缺乏這方面的課題，也有不少校長回饋，希望能提升學生的正向教育思維。

去年樂園的新城堡開幕，展館內13位公主及王后分別帶出不同的正面品格，如關懷、堅毅、勇氣、希望、無限可能……等，均切合德育課題，讓我們可沿用展館的內容加入探索之旅，在迪士尼奇妙的環境裏啟發學生的正向價值觀。

記者︰李越樺