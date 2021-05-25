【撤銷覆核】不滿被警方截查身份證申覆核　博士生今撤銷申請

▲ 博士生向高等法院撤銷司法覆核申請。經濟日報資料圖片

科大博士生去年勞動節擺街站宣傳工會期間，被警方要求出示身份證，博士生不滿警方並無合理理由懷疑他是非法入境者，仍引用《入境條例》要求他出示身分證，因此提出司法覆核，並獲法庭受理。案件原定今（25日）於高等法院開審，惟法官指雙方早前已達成共識，以同意令方式處理本案，原因是政府一方並不爭議必須在牽涉入境用途時，才可引用《入境條例》要求出示身份證，而博士生的投訴將交由投訴警察課處理。

申請人吳嘉倫；答辯人為警務處處長及律政司司長。法官周家明於判詞中指出，法庭於2020年8月向申請人批出覆核許可，惟與訟各方於2021年5月14日去信法庭，指各方已達成協議，透過同意令方式處理本案。

與訟各方達成的協議中提到，答辯人於2020年11月17日向申請人提議以同意令方式處理本案，原因是答辯人並不爭議，《入境條例》17C(2)條所賦予的權力，只可在涉及入境用途的情況下運用，因此與訟各方對於有關條例的正確詮釋和合憲性並無爭議，而申請人對於相關警務人員的投訴，理應交由警察投訴課處理會更為適合，申請人其後亦同意有關做法。

法官因此按雙方同意命令而頒令，指執法人員只可在牽涉入境用途的情況下，引用《入境條例》17C(2)條要求出示身份證，而答辯人需支付申請人的50%訟費。

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記者：楊詠渝