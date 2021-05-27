【Lucy育成記】3歲李元元一味靠玩成最搞笑星二代　Lucy媽︰家是最好的playgroup

▲ 李璨琛和太太梁志瑩的女兒李元元鬼馬可愛，在網絡上大受歡迎。

社交平台IG有位3歲人仔，憑著圓圓大臉冬菇頭和鬼馬表情，每日連環送上笑彈，俘虜27萬粉絲。想不到外型粗獷的李璨琛（Sam），與時裝設計師太太梁志瑩（Sophia）育成了最萌星二代李元元（Lucy），Sophia從不忌諱將囡囡最真實的一面呈現，夠真，就是Lucy討人喜愛的原因。

3歲得意妹Lucy在IG上每條影片、每張照片，都充滿驚喜和笑點，為網民送上無限歡樂。媽媽Sophia就是喜歡將她搞笑、樣衰衰的一面分享開去，「看靚東西不會有太大反應，反而樣衰衰能逗你笑，這更好吧！」

▲ Sophia希望女兒能保持童真，不要「老積」得太快，童年最緊要開心。（曾耀輝攝）

近期Lucy最火紅的，就是跟著韓國女團BLACKPINK大熱歌曲《Boombayah》跳舞的影片，扭身扭勢、揈水髮的舞步令人笑爆嘴，連BLACKPINK經理人也忍不住轉發Lucy的片段，紅出國際！Sophia回想整件事非常搞笑，想不到Lucy聽過幾次便如此入腦，能有忘我的演出。

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搞笑天分遺傳父母

Lucy的搞笑天分相信來自父母，Sophia笑言與Sam均為人搞笑、衰衰格，「所以我就嫁給他，他就娶我，我們真的很夾。」

兩夫妻結婚9年，2018年始誕下女兒，Sophia解釋她改名「元元」，意旨善良、平民和物之本源，「這個概念比較玄，但我好相信每個人都是一個本源。」至於英文名「Lucy」也很有意思，同樣是Sophia取名。

Lucy是解作『光』，因每個人都能自己發光，我希望女兒都是一點光，可以照耀自己，毋須靠別人去照耀她。

▲ Sophia甜笑稱，女兒經常無緣無故攬實她，發自內心地說「媽媽我好鍾意你」，令她感到很窩心。（曾耀輝攝）

Lucy的光芒早已照亮自己，照亮別人。Sophia希望Lucy的人生都能呈現最真實的自己，只有做自己才是最舒服、最開心，「做人都是求開心，你營營疫疫搵好多錢，但你不開心，那又有何用？我只盼女兒有個快樂人生。」

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不急於學習 玩得開心最重要

Sophia多次強調，現階段的孩子最重要是玩得開心，沒有迫切性學習，加上疫情問題，Sophia沒有為女兒報讀N班、playgroup，寧願自己多付出時間陪玩。

屋企都是一個playgroup，我的朋友上來與她玩耍，我又帶她出來與你們玩耍，那不是更好玩嗎？

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眼前的Lucy見慣人，完全不怕陌生、不需熱身，一來就與哥哥姐姐玩起來。看著女兒與人玩得開心，Sophia感言教養女兒最著緊她是否懂得做人、會否尊重人、長大後能否融入社會等，這些品格問題比讀書高分更重要，EQ一定要高。

贏在起跑線？條起跑線都是你自己定而已。你讀書好叻，但無法與人溝通、沒有朋友，你也無法與別人分享你的成就。

▲ 媽媽希望Lucy成為一點光照耀自己，並成為一個善良的人。（曾耀輝攝）

即將升K1 入讀傳統學校

今年9月即將升K1的Lucy，始終都要面對新階段，Sophia為女兒選讀位於跑馬地的天主教聖瑪加利大幼稚園，是一所傳統、很有愛的學校。她坦言因疫情令女兒報名有優勢，提交的影片只需將平日片段串連一起即成，Lucy最後順利獲取錄。

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Sophia一直最心儀這間學校，因眼見一位朋友兒子的性格非常活躍，程度達至「嘔心澀血級」，但讀完這間幼稚園後改變了許多，變成有愛心、懂得尊重、體恤別人的小男孩，令Sophia好奇該校的教法，經搜集資料深入了解下，覺得適合女兒，就決定只報這一間學校，幸一擊即中。

根據學校網頁介紹，天主教聖瑪加利大幼稚園創校於1986年，課程以兒童為本，從遊戲中學習，以提高學習興趣、啟發創意思維，並著重品德教育，培養孩子以愛待人，寬恕別人及關愛社群之心。

▲ 李璨琛和Sophia的相處之道是各自給對方空間，不要管束對方。（IG圖片）

李璨琛讀至中一 考水電維生

距離K1開學僅餘數個月，但Sophia不打算力谷Lucy學習做準備，只開始多教她認中文字，平時都是從玩樂中學習，知識性的東西留待老師教導。Sophia寧可多發掘女兒的興趣及培養技能，這是她和Sam的共識，從Sam身上，Sophia深明知識不代表一切，但一技之長必不可少。

我好欣賞我老公，他只有中一學歷，大約15歲出來工作，他知道要維生、養得起自己，不能攤大手板問爸媽索錢，所以他去學習水電，學成後幫手裝修賺錢，我覺得好OK，起碼負責到自己的人生。

▲ Sophia認為媽媽不應因為孩子而失去了自己，要先有自己的生活，才能照顧好孩子。（曾耀輝攝）

至於Sophia則是一名「符碌名校生」，中學就讀位於赤柱的聖士提反書院，她讚揚母校是一間好學校，校舍大、多活動重體育，推行全人教育。她笑稱自己行了多年「讀書運」，媽媽放任她們三姊妹自由學習，讀書成績不俗，也順利入到大學，整個讀書生涯都在快樂中度過，她希望女兒也一樣。

我很想女兒保持童真，因這不會存在很多年，她一返學可能會失去很多『BB行為』，已有點不捨得……

更多有關Lucy鮮為人知的趣事，請留意下集專訪。

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記者︰林綺玲

場地︰日子YatChee