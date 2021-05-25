「Dee姐」陳海寧主演網劇《演員的自我收養》 　導演盼製成電影版戲院放映

▲ 《演員的自我收養》

「Dee姐」陳海寧、柯煒林、周祉君、郭爾君、馮海銳主演，陸駿光、陳漢娜、岑珈其、龔志業客串演出，拾陸比玖團隊製作的網劇《演員的自我收養》，在YouTube頻道連載至第5集，將於今晚（5月25日）8時推出本季的大結局。

導演Trevor最初思考拍甚麼題材時帶點反叛和大膽心態，因此短片講述導演和戲中演員為拍戲，於是當拆家以販賣大麻來維生，豈料導演突然被綁架，原來跟得罪大拆家有關，眾人要合力營救他。

Trevor說：「想拍一些香港電影或電視不會拍的類型，也適合網上比較開放的平台，同時也想以喜劇帶點歡樂給這個時代的觀眾。」

其實劇中演員本身份屬好友，所以「寓娛樂於工作」，在拍攝時鬧出不少笑話，又會做些相當即興的演出。

至於參演此劇的柯煒林表示：「有次因太放鬆的緣故，忘記把道具劇本遞給陳海寧，但她也能繼續裝作沒事發生演下去。」

拾陸比玖的團隊希望故事可以如美劇英劇一樣長做長有，在第二季推出之前，團隊希望可以於6月下旬將網劇整合成電影長度於電影院作放映，同場加映從未公開的拍攝花絮，與影迷一聚。