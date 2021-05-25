【自動駕駛】交諮會支持政府自動駕駛車輛規管框架建議　可提升道路安全

▲ 交諮會主席張仁良。（資料圖片）

交通諮詢委員會（交諮會）今日（25日）聽取政府簡介公共交通費用補貼計劃的實施情況和其具體運作安排檢討結果，以及自動駕駛車輛規管框架建議。交諮會主席張仁良表示，委員欣悉計劃推出以來運作暢順，又指支持政府有關自動駕駛車輛規管框架的建議。

政府於2019九年1月1日推出免入息審查的公共交通費用補貼計劃，張仁良表示，委員欣悉計劃推出以來運作暢順，市民對計劃的整體操作、補貼水平、領取補貼安排、查詢渠道等方面均反應正面。委員亦知悉市民普遍同意計劃有助減低他們的公共交通開支，而公共交通營辦商亦大致滿意整體運作安排。

政府早前建議就自動駕駛車輛設立規管框架，設立新發牌制度，目標是於2022年向立法會提交相關條例草案。張仁良指，委員支持政府有關自動駕駛車輛規管框架的建議。採用自動駕駛車輛具有提升道路安全及促進有效使用道路空間等好處。世界各地，包括香港，亦進行不同的自動駕駛車輛測試。政府提出的建議將有利自動駕駛車輛科技在香港的長遠發展。委員亦得悉政府正擬定立法細節，會適時諮詢交諮會。

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責任編輯：陳子謙