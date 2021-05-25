【進步學生】沉迷打機全級包尾留班　男生痛下苦功成績躍進獲選十大進步學生

▲ 周學健獲選為「青苗學界進步獎2018-19」十大進步生之一，他認為自己在人際關係方面進步最多。（湯炳強攝）

剛考畢DSE的周學健，中二時因為沉迷打機學業成績一落千丈，被勒令留班令他大受打擊，更因此跟母親關係緊張。那年暑假，他痛定思痛反省，改掉陋習，成績大進，更在學界的機械人比賽中屢獲殊榮。

▲ 周學健自言曾經沉迷打機無心向學，幸得中學老師及輔導員關懷令他反省。（湯炳強攝）

獲選為「青苗學界進步獎2018-19」十大進步生之一的周學健認為，他過去幾年在待人處事方面的改善，比在學業方面的進步還要多。

周學健是保良局董玉娣中學的中六生，中四時獲老師提名參加青苗基金主辦的「青苗學界進步獎」，成為2018至19年度的十大進步獎得主。問他會怎樣利用獎學金，他毫不猶豫說會交給父母儲起來。

▲ 周學健多次有份代表學校參與校外的創意機械人比賽，並曾獲獎項。（受訪者提供）

這項已有20年歷史的「進步獎」，其得獎學生來自不同背景，克服的逆境各有不同，包括先天的學習障礙、語言問題、家庭困境，甚至誤入歧途等，相對而言，周學健的成長路不算特別崎嶇，他曾面對的學業及人際關係問題，是不少初中生面對的煩惱。

初中未能適應無心向學

我是家中獨生子，小學時成績徘徊在中上游之間，全級137人，我就經常是前30幾名內。順利到區內Band 1中學讀書，但中一開始，因未能適應英語教學模式，加上學習要求提高了，成績便跌至中下游。

▲ 無論是義工服務抑或機械人學會，均令周學健學會待人接物，獲益良多。（受訪者提供）

周學健不算口才特別了得，但勝在說話坦率真誠，字裏行間流露出其成熟的思想，他卻自言曾經因為亂說話而得到不少教訓。他形容中學首兩年其人際關係惡劣。

升中後，我要重新認識朋友，但我當時得罪人多，稱呼人少，又不懂得看人眉頭眼額，因而試過被同學排斥、冷落、戲弄。中二那年我的功課簿更遭同學用顏色筆塗污。

未能適應中學生活，間接令熱愛打機的他加倍沉迷此玩意，無心向學。他坦言父母曾跟他協議只可以周末周日限時打機，家中的電腦甚至設有密碼。但機靈的他早在小四時已悉破了有關密碼，初中時更常會藉口留校活動而在電腦室打機兩小時後始回家做功課。

留班有挫敗感兼自責

結果，周同學中二下學期第一次考試，8科之中只得兩科（數學及歷史）合格，全級120多人他是包尾的十名內。

成績差，我當然不意外，但那次家長日除了見班主任，我也要分別見社工、學務組及訓導組的老師，接連傾談了近4小時，提醒我有留班危機。

▲ 周同學表示，他在校內機械人學會中負責設計機械人的外觀。（受訪者提供）

面對老師及父母給他的壓力，他惟有在家減少打機，但對讀書仍然不太著緊。終於在中二期末試後，周學健面對殘酷的現實。

那次考試雖然成績稍有起色，但因為之前那三次考得太差，最終都是要留班。知道消息那刻，我喊了出來，因為我估不到真的會留班。那時我既有挫敗感，也很自責。

在靜下來的日子，他就開始反覆思考自己的問題︰「為甚麼會成績差到要留班？究竟我應做甚麼可以做得更好？」

參加機械人比賽獲獎

留班除了令父母失望外，他直言自己也有不少擔心，怕被舊同學嘲笑，也憂慮本來低一級的同學會否投以奇異目光。他明白要改掉陋習重新出發。

我再讀中二時，成績大有改善。中三那年由於全班學習氣氛好，老師又盡心盡力，我也開始認真讀書，名次攀升至全級50幾名。才發現原來肯努力，我也可以考得很好的。

另一方面，重讀中二那年開始，周學健連續多年參加了學校的機械人學會，令他找到自己的興趣所長。

我不是做編程，主要是負責設計機械人外觀。其中一次在科學園參加海峽兩岸暨港澳機械人大賽，校隊還奪得金獎。

他還在團體合作中學到與人相處的技巧。事緣機械人學會的同學，比賽前都會留校至晚上趕工，組員之間偶有意見不合也在所難免。他自言不擅長說話，遇有爭執，會選擇做聆聽者，有時也會嘗試開解別人。

義工服務學會關懷別人

周同學待人接物漸見成熟，相信也跟他中二至高中均有隨學校社工參與義工服務有關。

曾經探訪智障人士、獨居老人、去老人院搞活動，還試過到東莞探訪痳瘋病康復者，這些經驗令我知道，不是每個人都好彩會有親人在身邊陪伴，也不是所有人都健全四肢。這個世界其實都幾不公平，所以更要凡事感恩。

▲ 由於父親在航空公司工作，所以周學健每年均有機會外遊，也因此對飛機工程產生興趣。（受訪者提供）

問周學健自覺在中學階段那些地方進步最多？他這樣回答︰「我覺得自己進步最多的是人際關係。過去幾年都有不少人肯跟我訴說心事，我覺得是幾meaningful的一件事。因為人情世故不是一朝一夕學到，而友誼也不是用金錢可以買到的。」

「00後」出生的他還說，近年愛上聽舊歌，尤愛MJ （米高積遜）那些關懷世界的歌曲，從新聞時事中看到世界不同角落遭受天災人禍及戰爭困擾，更令他感觸。由一個從前只愛打機的大男孩，蛻變至關懷世界，這種進步實在比考試名次躍進更有意義。

記者︰胡慧雯