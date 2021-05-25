【行賄上司】中原地產代理涉3.7萬元賄上司　虛報2宗物業交易圖賺9.1萬元佣金

▲ 廉署落案起訴中原地產一名地產代理。(資料圖片)

廉署今日(25日)落案起訴中原地產一名地產代理，控告他涉嫌向上司提供賄款共逾3.7萬元，以獲報稱為促成2宗物業交易的代理。被告獲准保釋，以待星期四(27日)在屯門裁判法院答辯。



29歲被告劉子揚，中原地產代理有限公司高級客戶經理，被控2項串謀向代理人提供利益罪名。被告於案發時任職中原地產高級客戶經理，隸屬屯門一間分行。根據中原地產規定，若被告促成某宗物業交易，被告及該分行的經理可分別獲取銷售佣金及主管佣金。中原地產禁止分行經理向下屬索取或收受任何利益，以安排下屬處理或協助處理由分行經理促成的物業交易。



控罪指被告涉嫌於2018年1月9日至2019年2月16日期間，與上述分行經理一同串謀，在無合法權限或合理辯解下，向該分行經理提供兩筆賄款共逾3.7萬元，作為對方向中原地產表示，被告是促成2宗屯門私人住宅物業買賣交易的代理的誘因或報酬。被告涉嫌就該2宗物業交易獲中原地產發放銷售佣金共逾9.1萬元，惟調查發現他沒有促成有關交易。

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責任編輯：蘇文軒