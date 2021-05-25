【廉政狙擊】黃宗澤吳卓羲再度拍住上　苗僑偉因一個原因缺席新劇

▲ 黃宗澤及吳卓羲為新劇《廉政狙擊》開工。

今日（5月25日）邵氏新劇《廉政狙擊》舉行開鏡拜神儀式，胡定欣、黃智雯、黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、蔡思貝、林夏薇等藝人出席。

當中多以拍檔或兄弟的組合形式合作的黃宗澤和吳卓羲，在《廉政狙擊》將成為敵對關係，黃宗澤曾接TOPick訪問時表示：「今次有一點對立，他在壞人那邊，而我是ICAC他是律師，我要調查他。」

【廉政狙擊】胡定欣為新劇角色失眠 黃智雯重拾結他廟街獻藝

▲ 黃宗澤、吳卓羲等一眾演員出席《廉政狙擊》記者會。（陳家瑩攝）

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苗僑偉缺席原因

相比起和好友合作，吳卓羲更珍惜疫情下有工作的機會：「已經不是開心對住他，在這環境下有工開已是很開心的事情，不要理和誰合作，演藝事業仍然在運行，不止我們，還有幕後工作人員。」黃宗澤亦補充：「總之大家都有工做。」

不過由《飛虎之潛行極戰》開始，黃宗澤、吳卓羲和三哥苗僑偉常以「三劍俠」形式合作，可是今次《廉政狙擊》卻不見三哥。

吳卓羲解釋：「其實會拍《廉政狙擊》，主要是給三哥苗僑偉休息，因為我們很尊敬他。今次是新的組合和新的故事，如果是《飛虎》就不能撇下三哥，這次加入很多演員，如胡定欣、林夏薇、王浩信、譚俊彥等，覺得有很特別的玩法。」

吳卓羲認為大家都是演戲，所以每個組合都應該嘗試一下：「所以當有人問及：『嘩，你又和Bosco？』，會答：『不要理，總之我有工開。』」

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吳卓羲拍戲受傷

出席開鏡拜神儀式時，吳卓羲包裹著右手，他表示因之前拍電影導致勞損：「一直都在針灸，之前更入醫院，希望醫生說沒有骨折，非常幸運，不然就拍不到《廉政狙擊》。」

在旁的黃宗澤向大家派定心丸：「這部不用擔心，他文戲比較多。」吳卓羲補充：「可能公司知我手受傷，如果還要打戲怕我影響進度。」

▲ 黃宗澤與吳卓羲兄弟再合作拍劇。（陳家瑩攝）

疫情下副業影響

疫情下，黃宗澤的餐廳生意大受影響，幸好現時生意有回復的趨勢：「餐廳OK，之前疫情真的差，不能堂食，也沒辦法。現在好很多，算是正常。」

身為好老闆黃宗澤在最艱難的時期也承諾餐廳不會倒閉、不會裁員也不會減人工，認為老闆便要對他的員工負責。

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在內地開設Figure博物館和投資飲食業的吳卓羲，則受到疫情影響不能北上：「完全回不到內地，因為要隔離。以前可以即日來回就很方便，現在全用電話溝通處理。」

對於內地的事務，吳卓羲感恩表示：「幸好上面有班人幫我看著。」

記者：陳家瑩、鄭嘉瑤

同場加映：黃智雯訪問