【時尚圈】Valentino不日結束副線Red Valentino　時裝品牌副線系列如何走出困局

▲ Valentino於2023秋冬年正式將副線Red Valentino結束。（圖片由品牌提供）

高級時裝市場因為受新冠疫情影響，歐美業績大幅向下滑，在勒緊褲頭的日子下添衣，理應會選擇售價較便宜的副線系列，但世事往往出人意表，這年頭大家都說中價市場將死，就連Valentino於上星期表示會將副線系列Red Valentino結束，究竟曾經一度成為大家寵兒的副線系列真的已經到了氣數已盡的地步嗎？

上星期意大利時裝品牌Valentino，對外宣布除了停止設計和生產皮草產品外，亦同時宣告旗下的副線系列Red Valentino於2023年秋冬季將會是最後的一季，此舉有助品牌的形象更有統一性，同時亦減少設計師無止境的工作和品牌過度性的曝光。

其實要追溯時裝副線的起源，始作俑者就一定要數到Giorgio Armani。

他在1981年推出以飛鷹為標誌的Emporio Armani系列，設計以走年青人路線而不失GA風格的服裝為主，售價更是比主線便宜。加上適逢Yuppies生活態度和風格成為主流（年資稍長的時裝人，大家一定不會忘記爭相購買Armani Jeans的情景吧），結果EA在80年代開始獲得空前成功，既擴大市場外，又奠定高級時裝品牌後來的經營模式。

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及後不少品牌都陸續推出副線，例如當時在意大利和Armani叮噹馬頭的Gianni Versace，就一口氣推出Istante、Versus和Versace Jeans Couture等，由此可見副線所賺的利潤可能比主線的還要多。

陸續被消失

不過，真正影響到副線「壽命」的正是fast fashion品牌的興起，於2011年，Dolce & Gabbana忍痛地將品牌最賺錢的D&G副線系列「一刀切」，還記得當時有不少分銷商大力反對，但富前瞻性的雙人組卻一意孤行，在一次訪問裏他們解釋：

未來時裝只會向兩極化發展，消費者只想購買奢侈品和平價品，中間市場根本沒生存的空間，加上我們沒有可能將副線的定價和fast fashion品牌看齊，將D&G撥入主線是唯一的生存之道。

而事實上Dolce & Gabbana這種看法是正確的，打後下來這幾年，就算副線品牌曾經如何風光過，但都一樣離不開被消失。

隨手拈來的例子有包括Marc by Marc Jacobs、Versus，甚至副線的始祖Giorgio Armani亦不得不將Armani Collezioni和Armani Jeans等撥入Emporio Armani旗下，務求為消費者在購買時得到更清晰指引，而且在宣傳上省錢之餘，形象上可以做得更為統一。

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與此同時，近年品牌在營運副線時，都會刻意將售價較相宜的副線當另一個獨立品牌去處理，不再將主線過往所用剩的設計在副線裏再次循環再用，Prada的Miu Miu就是最好例子，設計師甚至不計山長水遠，每半年一次將Miu Miu移師到巴黎舉行時裝展，目的就是將兩個品牌徹底分家，從而將Miu Miu的售價調高與Prada看齊。

時至今日，副線在時裝界愈來愈少，能夠逃過被消失一劫的，都是一些一早已儲下不少擁躉的品牌，例如Emporio Armani和MM6等，未來她們還有沒有生存空間？還有賴設計師的努力，如何強化顧客對品牌的歸屬感。

產品查詢：AIX Armani Exchange（2591 9061）、MM6（2620 0800）、Paul Smith（2523 5868）、Red Valentino（2795 8139）、www.versace.com

記者：何偉雄