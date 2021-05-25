【罕見遺傳病】中大研究發現一種小分子藥物　可減亨廷頓舞蹈症引發運動障礙

▲ 中大研究發現一種小分子藥物，可減亨廷頓舞蹈症引發運動障礙（資料圖片）

亨廷頓舞蹈症為一種成年發病的罕見遺傳疾病，患者通常於30至40多歲開始出現症狀。隨著病情惡化，大腦內神經細胞的持續性損傷會導致患者身體運動不協調及認知思維能力下降，有患者可能出現精神異常障礙。香港及中國內地已有亨廷頓舞蹈症確診病例，然而，現時藥物只能緩解症狀，無法治癒亨廷頓舞蹈症。

香港中文大學生命科學學院教授陳浩然，與美國伊利諾伊大學厄巴納香檳分校及意大利比薩大學科研團隊的合作研究揭示，一種新型毒性小分子CAG RNAs（簡稱sCAG）會嚴重破壞神經細胞DNA的穩定性，引發亨廷頓舞蹈症。這是首次有研究證實sCAG足以損害神經元DNA。研究團隊通過小鼠動物疾病模型，發現一種新型藥物能有效保護神經細胞DNA免受損傷，為亨廷頓舞蹈症及相關神經退行性疾病的治療研究帶來新曙光。

研究團隊亦發現，當sCAG在神經細胞內積聚至一定程度，就會破壞基因組的外殼「NUDT16」，即負責保護基因組完整性的重要成分，NUDT16的功能受損，大腦細胞會迅速出現基因損傷，最終演化成神經退化及死亡；另一方面，恢復NUDT16的正常功能可有效防止神經細胞基因損傷和細胞凋亡。

團隊進一步發現一種名為DB213的小分子藥物能夠與sCAG結合並中和其毒性，在小鼠動物模型實驗中顯著改善亨廷頓舞蹈症引起的運動障礙。研究人員利用核磁共振技術，剖析DB213與sCAG的複合結構，以了解DB213如何錨定sCAG。他們將利用此專利技術進一步優化藥物，以提升其對亨廷頓舞蹈症的療效。

陳浩然指，已準備好將這項研究發現投入臨床前研究，而研究發現已發表於科學期刊《美國國家科學院院刊》。該項目由香港研究資助局，中大校長委託基金及蔡永業腦神經科學中心資助。

陳浩然表示：

我們深信，除了亨廷頓舞蹈症，DB213也可用於其他罕見神經性疾病，包括多種脊髓小腦萎縮症。

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責任編輯：鄧凱文