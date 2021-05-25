【床位緊張】醫管局正研發醫院運作監察系統調配病床　首階段於伊利沙伯醫院測試

▲ 醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯表示，醫管局正研發醫院運作監察系統，改善醫院病床流轉效率。（洪芷晴攝）

社會人口老化問題日益增長，公立醫院病床需求亦不斷上升。醫管局透露，正研發醫院運作監察系統，將用於即時監察病床使用情況，協助醫護人員分流病床。醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯表示，預計今年內有測試報告，期望未來可推展至床位緊張的醫院使用。

醫管局總行政經理張子峯表示，醫管局正研發醫院運作監察系統，改善醫院病床流轉效率。系統現正在伊利沙伯醫院進行測試，預計今年內有測試報告。他期望系統能盡快推行至病房緊張的醫院，即各聯網的龍頭醫院使用，從而紓緩病床不足的壓力。

張子峯說，現時公營醫院欠缺一個綜合系統，整理資訊，例如是醫護人手調配、急症室輪候人數等，由不同系統處理，影響醫院調動資源的效率。張子峯又說，現時病人預約入院可透過不同途徑，只有病房本身掌握當日的預約情況，期望新系統可以整合數據，預測未來數日入院人數，並即時監察病床使用情況，減省溝通時間。

另外，醫管局透過日間醫療服務，改善住院的需求。張子峯表示，局方將於現有聯網劃出日間醫療服務中心，並會陸續落成地區性大型日間醫療服務中心，相關項目有助騰空目前用作為病人進行日間治療的住院病床，減少住院需要。

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記者：洪芷晴