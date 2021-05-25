【姐姐郊遊遊】何泳芍帶隊行山執垃圾　撞名ViuTV《美女郊遊遊》惹網民討論

▲ 《姐姐郊遊遊》因跟《美女郊遊遊》名稱相近而受爭議。

TVB旗下YouTube頻道「女神channel」早前其中一條由張曦雯拍攝的《3日2夜》精華片段，影片封面設計用色和字眼，因被網民指跟《ERROR自肥企画》相似，而受到批評。近日於「See See TVB」頻道又有一條名為「姐姐郊遊遊》短片，名稱同惹上撞名疑雲。

▲ 《姐姐郊遊遊》（影片截圖）

【ERROR自肥企画】大結局網上洗版 TVB女神channel封面疑抄ViuTV下架

Ｈoney帶姐姐行山

TVB旗下「See See TVB」的YouTube頻道，最近上載由何泳芍（Honey）主持新片《Honey初體驗︰姐姐郊遊遊》，因片名令人聯想到去年由沈殷怡和陳欣妍主持的ViuTV節目《美女郊遊遊》，因此惹起網民不滿，並激發討論。

《Honey初體驗︰姐姐郊遊遊》內容主要為Hoeny跟幾位菲律賓姐姐一同行山，並清理沿路垃圾，途中跟姐姐們談話家常，節目出發點良好，內容也跟《美女郊遊遊》不盡相同，不過卻因片名而引起爭議。

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「女神channel」捲抄襲風波

事實早前「女神channel」的一條《3日2夜》短片，因當中影片定格封面寫上「自食可肥 但很好味」、「極正無預算」字眼，跟《ERROR自肥企画》對白「自肥可恥 但很有用」、「極秘無制限」非常相似，因而引起網民不滿，最後影片已下架。

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不少網民也因此而對張曦雯感不滿，Kelly早前出席活動被問及此事，指因不大清楚事件，坦言朋友告知她時才知道，自己也很無奈，因為沒辦法控制，亦無意評論太多。

同場加映：何泳芍訪問