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【萬勿錯過】「超級血月」明晚約7時登場　屯門海濱、大埔海濱等觀賞最佳錯過要再等12年

社會 19:45 2021/05/25

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今年全年最大的滿月「超級月亮」，將會在明晚(26日)於本港上空出現，月亮直徑會較平日大約7%，市民有機會觀賞到月全食。如果錯過今次，要等足12年才再有機會看到月全食。（經濟日報資料圖片）

今年全年最大的滿月「超級月亮」，將會在明晚(26日)於本港上空出現，月亮直徑會較平日大約7%，市民有機會觀賞到月全食。如果錯過今次，要等足12年才再有機會看到月全食。

今次月全食會在本港傍晚6時56分月出之前開始，因此月亮將於明晚7時09分「帶食而出」；「食甚」時間是晚上7時19分，整個過程到晚上7時28分結束，月球在明晚8時52分會完全復原。月全食期間，月亮不會完全消失，而太陽光中藍色的波段，會在地球大氣層被散射，剩餘的紅光再被折射到月球上，令月亮呈現暗紅色，出現「超級血月」。

太空館建議市民，可以面向東南面，在不受阻擋的地方欣賞「超級血月」，例如屯門海濱、大埔海濱、黃埔海濱或石澳等地都適合。屆時只需用肉眼觀賞已經足夠，如果有雙筒望遠鏡，就會更清楚。

根據天文台最近天氣預測，月食期間下雨的機會較低，但由於預料大致多雲，市民可能要在雲罅之間，才會看到「超級月亮」。屆時天文台及太空館會聯合在網上直播過程，市民若錯過今次「超級月亮」和月全食的雙重天文現象，就要等到2033年10月7日才能再觀賞到。

明晚月食的時間表︰

6時56分 月球升出地平綫
7時09分 月全食開始
7時19分 食甚
7時28分 生光（月全食結束）
8時53分 復圓（月偏食結束）
9時52分 半影食終

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

 

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