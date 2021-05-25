【萬勿錯過】「超級血月」約7時登場　屯門海濱、大埔海濱等觀賞最佳錯過要再等12年

▲ 「超級血月」約7時登場

今年全年最大的滿月「超級月亮」，將會在26日於本港上空出現，月亮直徑會較平日大約7%，市民有機會觀賞到月全食。如果錯過今次，要等足12年才再有機會看到月全食。

今次月全食會在本港傍晚6時56分月出之前開始，因此月亮將於7時09分「帶食而出」；「食甚」時間是晚上7時19分，整個過程到晚上7時28分結束，月球在明晚8時52分會完全復原。月全食期間，月亮不會完全消失，而太陽光中藍色的波段，會在地球大氣層被散射，剩餘的紅光再被折射到月球上，令月亮呈現暗紅色，出現「超級血月」。

太空館建議市民，可以面向東南面，在不受阻擋的地方欣賞「超級血月」，例如屯門海濱、大埔海濱、黃埔海濱或石澳等地。屆時只需用肉眼觀賞已經足夠，如果有雙筒望遠鏡，就會更清楚。

根據天文台最近天氣預測，月食期間下雨的機會較低，但由於預料大致多雲，市民可能要在雲罅之間，才會看到「超級月亮」。屆時天文台及太空館會聯合在網上直播過程，市民若錯過今次「超級月亮」和月全食的雙重天文現象，就要等到2033年10月7日才能再觀賞到。

月食的時間表︰

6時56分 月球升出地平綫 7時09分 月全食開始 7時19分 食甚 7時28分 生光（月全食結束） 8時53分 復圓（月偏食結束） 9時52分 半影食終

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責任編輯：洪芷晴



